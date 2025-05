Väite: Putinilla ja kätyrillä riitaa – huhumylly kiihtyy

Kadyrov julkaisi tällä viikolla jälleen uuden videon osoittaakseen olevansa elossa. Putin ei tiettävästi ole suojattinsa kanssa samaa mieltä vallanperimyksestä.

Venäjälle kuuluvaa Tshetsheniaa kovalla kädellä johtava Ramzan Kadyrov on sanonut olevansa presidentti Vladimir Putinin rivisotilas. Kun komentaja käskee, hän tottelee.

Näin kävi ilmeisesti myös aiemmin tässä kuussa, kun Kadyrov kävi Putinin pakeilla Moskovassa, kertoo uutiskanava al-Jazeera.

48-vuotias tshetsheenijohtaja oli jo ennen kohtaamista julkisesti ilmoittanut haluavansa siirtyä syrjään. Tämä ei ilmeisesti Putinille sopinut, ja tapaamisen jälkeen Kadyrov sanoikin jatkavansa tehtävässään.

– Mitä tahansa sanonkin, kuinka kovasti pyydänkin, päätökset tekee vain yksi henkilö – ylipäällikkömme, Kadyrov perusteli päivää myöhemmin sosiaalisessa mediassa Putiniin viitaten.

Al-Jazeeran lähteiden mukaan Putinin vastahanka olisi johtunut siitä, että Kadyrov haluaisi seuraajakseen nuorimman poikansa Adam Kadyrovin.

Tämä on vasta 17-vuotias, kun laki edellyttää alueen johtajalta vähintään 30 vuoden ikää.

Venäjän suosikki Kadyrovin seuraajaksi on tiettävästi Apti Alaudinov, Ukrainassa taistelevia tshetsheenien Ahmat-erikoisjoukkoja johtava kenraali, joka on ollut mukana taisteluissa muun muassa Kurskin alueella.

Poika liian nuori johtajaksi

Nuori ikä ei ole estänyt Adam Kadyrovin nimittämistä useisiin korkeisiin virkoihin, muun muassa Tshetshenian turvallisuusneuvoston sihteeriksi. Isänsä ilmiselvä suosikki on myös saanut jo roppakaupalla erilaisia kunniamerkkejä.

Vallan periytymiselle isältä pojalle on Tshetsheniassa jo perinteitä, sillä Ramzan itse nousi johtajaksi vuonna 2007 seuraten muutamaa vuotta aiemmin pommi-iskussa tapettua isäänsä Ahmat Kadyrovia – Venäjään kuuluvan Tshetshenian tasavallan ensimmäistä presidenttiä.

Ramzan Kadyrov on profiloitunut Putinin uskollisimpana liittolaisena Ukrainan sodassa. Kadyrov on kehunut kolmen teini-ikäisen poikansa, myös Adamin, osallistuneen taisteluihin. Tästä todisteeksi kuvattua videota on epäilty kuitenkin lavastetuksi.

Uskollisuus Venäjälle on erikoista sitä taustaa vastaan, että itsenäiseksi pyrkinyt Tshetshenia ja sen pyrkimyksiä vastustanut Venäjä kävivät 1990-luvulla kaksi veristä sotaa. Täysin itsenäisyyshaaveet ja venäläisvastaisuus eivät ole haihtuneet, ja osin siksi myös Ukrainan puolella taistelee tshetsheenejä.

Yksi pataljoonista kantaa itsenäiseksi julistautuneen Tshetshenian ensimmäisen presidentin, entisen neuvostoilmavoimien kenraalin Dzhohar Dudajevin nimeä.

Vuonna 1996 venäläisten iskussa kuolleesta Dudajevista kiertää sosiaalisessa mediassa edelleen video, jossa hän jo vuonna 1995 ennusti Ukrainan ja Venäjän välisen sodan olevan väistämätön.

"Sairaus ja kuolema ovat jokaisen polku"

Venäjä on syytänyt Tshetsheniaan liittovaltion rahaa ja antanut Kadyroville enemmän tai vähemmän vapaat kädet kovaan hallintoon ihmisoikeusloukkauksineen. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua, ja Kadyrovin kerrotaankin olevan huolissaan perheensä kohtalosta oman kuolemansa jälkeen.

Kadyrovin haluille siirtyä syrjään antavat pontta huhut hänen heikosta terveydestään. Novaja Gazeta Europe -lehti kertoi viime vuonna, että Kadyrovilla oli diagnostisoitu vakava nekrotisoiva haimatulehdus jo vuonna 2019. Tämän vuoksi hän on ollut pitkiä aikoja hoidossa.

Poissaoloja julkisuudesta on yritetty kumota julkaisemalla Kadyrovista tasaiseen tahtiin etukäteen kuvattuja videoita milloin missäkin työtehtävässä.

Huhut eivät ole kuitenkaan laantuneet, ja tänä vuonna Kadyrovin terveydentilan on epäilty heikentyneen entisestään. Niinpä aiemmin tällä viikolla Kadyrovista ilmestyi elonmerkiksi jälleen uusi video.

Video ei kuitenkaan varsinaisesti hälventänyt huhuja muun muassa siksi, ettei Kadyrov puhunut videolla, vaan puhe tuli ääninauhalta. Myös puheen teksti oli vähintäänkin moniselitteistä:

– Kuulen yhä enemmän juoruja sairaudestani: että olisin kuolemassa ja että minulla olisi vähän aikaa jäljellä. Mutta sairaus ja kuolema ovat jokaisen polku. Kukaan elävä ihminen ei ole välttänyt tätä tietä, eivätkä sairaus tai uhat voi lyhentää elämää, kertoi ääni, joka saattoi kuulua Kadyroville itselleen.

