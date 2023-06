Kuka hän on? Näin Jevgeni Prigozhinista tuli julman palkka-armeijan johtaja

Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 18. helmikuuta 2023.

Jevgeni Prigozhin syntyi kesäkuussa 1961 Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa. Hän on itse kertonut haastatteluissa, että hänen äitinsä työskenteli sairaalassa ja isä kuoli, kun hän oli nuori.

Prigozhin kavereineen ryöväsi naisen kultakorut, saappaat ja 50 ruplaa. He pakenivat paikalta jättäen naisen kadulle makaamaan.

Saaliiksi kelpasi mikä tahansa

Tämä oli yksi monista Prigozhinin ja hänen kaveriporukkansa tekemistä rikoksista. He ryöstelivät kaduilla ihmisiä, useimmiten naisia, ja murtautuivat asuntoihin ja autoihin. Saaliiksi kelpasi mitä käteen osui; kasettinauhureita, kynttilöitä, sateenvarjoja, farkkuja.

Prigozhin oli vankilaan päätyessään vasta 19-vuotias. Hänen vuosistaan pietarilaisessa vankilassa tiedetään vähän – mutta se on varmaa, että hänen vapauduttuaan yhdeksän vuotta myöhemmin Neuvostoliitto oli muuttunut maa.

Papa ja hänen kokkinsa

Prigozhin on itse kertonut hotdog-bisneksen olleen menestyksekäs. Hän on sanonut tienanneensa yli 1000 ruplaa kuukaudessa, mikä on tuohon aikaan ollut merkittävä summa.