Vaiettu sairaus tappaa vuosittain yli miljoona eurooppalaista – epidemian vauhti vain kiihtyy

WHO:n tuoreen raportin mukaan eurooppalaisista aikuisista lähes kaksi kolmasosaa ja lapsista joka kolmas on ylipainoisia tai lihavia. Euroopan alueella lihavuus on Yhdysvaltoja lukuun ottamatta yleisempää kuin missään muualla maailmassa.

Paino on ihmisen ominaisuus, mutta tieteellisesti tarkasteltuna lihavuus on krooninen sairaus. Lihavuus aiheuttaa aineenvaihdunnan häiriöitä ja vaikuttaa haitallisesti useaan eri elinjärjestelmään, kuten maksaan, haimaan ja sukuelimiin.

WHO on erityisen huolissaan eurooppalaisten lasten painokehityksestä, sillä varhain kerrytetyt liikakilot lisäävät alttiutta lihavuudelle myöhemmin elämässä. Lihavuus häiritsee esimerkiksi suolistohormonien ja aivojen välistä viestinvaihtoa heikentäen kylläisyyden kokemista. Seurauksena on lihavuutta ylläpitävä kierre.

Korona-aika pahentanut lihavuusongelmaa

Koronaviruspandemia rajoitustoimenpiteineen on voinut muuttaa eurooppalaisten ruokailu- ja liikuntatottumuksia entistä epäsuotuisampaan suuntaan. WHO peräänkuuluttaa toimenpiteitä, joilla puututaan kansanterveyttä uhkaavaan kehitykseen.

Nyt lihavuuden hoito on jäänyt puolitiehen. Endokrinologien mukaan korona-aika on pahentanut ongelmia, kun jo ennestään vähiä resursseja on jouduttu nipistämään, painonhallintaryhmät eivät ole päässeet kokoontumaan ja lihavuusleikkauksia on jouduttu perumaan.