Suomalaistutkimus selvitti, kuinka paljon lihavuuden hoito maksaa vuodessa

Noin joka neljäs yli 30-vuotias suomalainen on lihava. Lihavuudessa kehoon on kertynyt normaalia enemmän rasvakudosta. Erityisen haitallista on sisäelinten, etenkin vatsaontelon ja maksan, ympärille kertynyt rasva, joka aiheuttaa aineenvaihdunnan häiriöitä.