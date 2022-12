Vähemmistöön kuuluva Rafael, 28, matkusti Qatarin MM-kisoihin – paikallisten käytös sai pelkäämään: "En tunne oloani turvalliseksi"

Useat LGBTQ-ryhmät boikotoivat näkyvästi MM-kisoja Qatarin surkean ihmisoikeustilanteen vuoksi. Rafael on kuitenkin maassa. Hän työskentelee risteilyaluksella.

Hän on joutunut lopettamaan sateenkaarisymbolien käytön myös vaatetuksessaan, jotta tuntisi olonsa mukavaksi Dohassa. Rafael on nähnyt muiden homomiesten profiileja deittisovelluksissa. Käyttäjillä ei ole ollenkaan profiilikuvia. Tämä on saanut hänet tuntemaan pelkoa tavata uusia ihmisiä.