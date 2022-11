Toimittajan lippu ymmärrettiin väärin – Qatarissa alkoi törkeä riepottelu, poliisi mukana

Keskiviikkona 23.11. Saksa-Japani klo 15 ja Belgia-Kanada klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Pitkä MM-lähetys käyntiin klo 14.30.

Qatarissa jalkapallon MM-kisoista raportoimassa oleva toimittaja Pereira oli ollut Saudi-Arabian ja Argentiinan välisen ottelun jälkeen Lusailin stadionin ulkopuolella, kun selkkaus alkoi. Pereiralla oli mukanaan brasilialaisen Pernambucon osavaltion värikäs lippu, jossa on sateenkaaren kuva. Läheisyydessä ollut perinteiseen valkoiseen kaapuun pukeutunut mies oli Pereiran mukaan luullut lippua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sateenkaarilipuksi.

Homoseksuaalisuus on Qatarissa lailla kielletty, ja MM-kisoissa on myös rajoitettu tunnusten käyttöä. Seitsemän maajoukkueen kapteenin oli tarkoitus pitää MM-kisoissa sateenkaarivärein varustettua One Love -nauhaa, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kielsi tämän.