Kaikki eivät välttämättä suostu ottamaan koronarokotetta – asiantuntija: Ei kannata verrata "sikapiikkiin", tästä syystä tuleva rokote on eri asia

Virus saattaa jäädä "vakiovieraaksi"

– Sellainen vaara kyllä ihan todellisuudessa on, että kaikki eivät ota rokotetta. Kun seuraa pelkästään somekeskustelua, niin kyllä näitä denialisteja on. He ihan vakavissaan kiistävät lääketieteellisiä faktoja tautiin ja rokotteeseen liittyen ja sitten on ihmisiä, jotka myös ratsastavat sillä, toteaa MTV Uutisten erikoistoimittaja Mirja Kivimäki.