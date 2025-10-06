Tiettävästi Suomen seuratuin kana, sometähti Annikki on kuollut traagisesti.

Vetelissä sijaitsevan Kainulan kotieläinpihan omistaja Elina Pulkkinen kohtasi sunnuntai-iltana järkyttävän näyn.

Tilan viisi kanaa, sosiaalisesta mediasta tunnetuksi tullut Annikki-kana mukaan lukien, sekä kukko Reinikainen löytyivät kuolleina Kainulan pihapiiristä.

Pulkkisen mukaan lähistöllä asuva koira oli hyökännyt pihapiirissä tepastelleiden kanojen ja kukon kimppuun.

– Koko piha oli täynnä höyheniä. Olen niin vihainen ja järkyttynyt, Pulkkinen kertoo MTV Uutisille.

Tuhansia seuraajia ja oma fanitapaaminen

Erityisesti Annikki-kana nousi suuremman yleisön tietoisuuteen sosiaalisessa mediassa.

Kainulan kotieläinpihalla on eri sosiaalisen median alustoilla kaikkiaan yli 15 600 seuraajaa, moni nimenomaan Annikin vuoksi.

Ihmiset tulivat katsomaan Annikkia paikan päälle Veteliin pitkienkin matkojen päästä, ja syyskuussa sille järjestettiin oma fanitapaaminen Valoa Veteliin 2025 -tapahtuman yhteydessä.

Elina Pulkkinen arvioi, että kesällä noin puolet kotieläinpihan 3 000 kävijästä saapui paikalla juuri Annikin vuoksi.

Pulkkinen vieraili Annikin kanssa myös terveyhdyskäynneillä vanhainkodeissa tuomassa iloa ikäihmisille.

– Koko Kainulan ja Annikin somevideoiden ideana on ollut tuoda iloa ihmisille.

"En halua lynkata koiranomistajia"

Pulkkisen mukaan sekä hyökänneen koiran omistajat että paikalla käyneet poliisit olivat kysyneet korvaussummaa menetetyistä kanoista, mutta Annikin arvoa on hänen mukaansa mahdotonta sanoa.

– Enhän minä ole idiootti. Tiedän, että maatiaiskana maksaa noin 40 euroa kappaleelta, mutta Annikki-kana oli paljon enemmän. Ei sille voi arvoa sanoa, Pulkkinen toteaa surullisena.

Pulkkinen kertoo tehneensä asiasta rikosilmoituksen poliisille. MTV Uutiset ei tavoittanut Pohjanmaan poliisia kommentoimaan rikosilmoitusta.

Pulkkinen korostaa, ettei hän kuitenkaan halua lynkata ketään koiranomistajaa kertomalla kanoihinsa kohdistuneesta koirahyökkäyksestä julkisesti.

– Meilläkin on oma koira. Ymmärrän täysin, että koira vain toteuttaa omia vaistojaan. Nyt vahinko oli kyllä liian suuri.

Aika ajoin julkisuudessa ovat olleet esillä eri koirarodut, joiden hyökkäyksistä ihmisten tai eläinten kimppuun on uutisoitu.

Pulkkinen ei halua tässä yhteydessä nostaa esiin hyökänneen koiran rotua.

"Annikki ei enää tule"

Elina Pulkkisen mukaan Annikki oli nuori kana, joka tuli Kainulan tilalle ensimmäisten joukossa yhdessä kukko Reinikaisen kanssa.

Hyökkäyksestä selvisi elossa kaikkiaan neljä kanaa, joista kolme on Annikin jälkeläisen jälkeläisiä.

– Annikillakin olisi ollut vielä edessään monia elinvuosia.

Tiistaina Pulkkisen oli jälleen tarkoitus lähteä Annikin kanssa vanhusten luokse tervehdyskäynnille.

– Nyt on niin, että Annikki ei enää tule, Pulkkinen kertoi suru-uutisesta sunnuntai-iltana sosiaalisessa mediassa.

Suru-uutinen Annikin kuolemasta on kerännyt julkaisuun satoja viestejä.

Pulkkisen mukaan Annikin someseuraajat ovat toivoneet, että kanalle järjestettäisiin julkiset hautajaiset.

Se on ainakin varmaa, että Kainulan kotieläinpihan syysloman tapahtumissa Annikkia, Reinikaista ja muita kanoja muistetaan jollain tavalla.

– On käsittämätöntä, miten yksi kana saattoi tuoda niin paljon positiivisuutta ympärilleen!