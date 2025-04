Hirvikoira hyökkäsi pihassa kytketyn koiran kimppuun ja kuoli – korvausvaatimukset yli 20 000 euroa

Harmaahirvikoirien hirvikokeesta irti päässyt uroskoira hyökkäsi yksityispihalla juoksuhihnassa kiinni olleen toisen uroskoiran kimppuun. Tappelu päättyi hyökänneen koiran kuolemaan ja yli 20 000 euron korvausvaatimukseen.

Lokakuun 21. päivänä 2022 sattunut koiravälikohtaus Raahessa on edennyt oikeuskäsittelyyn Oulun käräjäoikeuteen.

Tapauksen taustalla oli Oulaisissa järjestetty harmaahirvikoirien hirvenhaukkukoe, jossa koirat työskentelevät irti ja niiden toimintaa arvioidaan luonnonolosuhteissa.

Yksi koealueella ollut 2,5-vuotias jämtlanninpystykorvauros karkasi kokeen aikana ja päätyi useamman kiinteistön kautta asutulle pihalle, jossa perheen 11-vuotias koira oli kytkettynä juoksuhihnaan. Vanhempi koira ei päässyt pakenemaan, kun irrallaan ollut koira hyökkäsi sen kimppuun.

Vakava hyökkäys

Irrallaan ollut nuorempi koira hyökkäsi kytketyn, iäkkäämmän koiran kimppuun ja sai puruotteen sen niskasta.

Tilanne eteni nopeasti rajuksi ja vakavaksi. Perheen kaksi poikaa havahtui koiran ulinaan ja riensivät paikalle. Toinen veti omaa koiraa juoksuhihnasta, samalla kun toinen yritti irrottaa hyökkäävää koiraa.

Syyttäjän mukaan tilanteessa käytettiin kovaa fyysistä voimaa, kun hyökkäävää koiraa yritettiin irrottaa tilanteesta joko potkuin, esineellä lyöden tai painamalla koira maahan. Hyökkäävä koira kuoli pian tapahtuman jälkeen.

Ruumiinavauksessa todettiin, että koiran kaksi vasenta kylkiluuta oli katkennut ja puhkaissut keuhkon, mikä johti sisäiseen verenvuotoon ja kuolemaan.

Syyte eläinsuojelurikoksesta

Syyttäjän mukaan tilanteessa on kyse eläinsuojelulain rikkomisesta, jossa eläimelle, hyökänneelle koiralle, on aiheutettu tarpeetonta kipua ja kärsimystä. Syytettynä on hyökännyttä koiraa irrottamassa ollut perheen poika. Alle kolmekymppinen mies kiistää syytteen.

Perheen poika kertoi toimineensa ainoastaan omaa koiraansa puolustaakseen. Hän sanoi pitäneensä hyökkäävää koiraa pannasta kiinni, jotta toinen poika ehti vetää perheen koiran turvaan.

Vastaaja kiistää lyöneensä, potkaisseensa, painaneensa tai muutoin käyttäneensä väkivaltaa hyökkäävään koiraan. Lisäksi hänellä ei ollut tilanteessa edes kenkiä jalassa. Vastaaja myöntää kuitenkin repäisseensä koiraa tutkapannasta voimakkaasti, jotta se irrottaisi otteensa toisen koiran niskasta.

– Samalla hetkellä koira ulahti, jähmettyi eikä päästänyt enää ääntä. Kun päästin pannasta irti, koira kaatui kyljelleen, kuvaili poika oikeudessa.

Eläinlääkärin todistajanlausunto: "Pannasta repäiseminen ei voi aiheuttaa vammoja"

Puolustuksen nimeämänä todistajana kuultiin patologisen tutkimuksen tehnyttä eläinlääkäriä. Hänen mukaansa koirassa todetut vammat, eli kaksi katkennutta vasenta kylkiluuta ja puhjenneen keuhkon aiheuttanut sisäinen verenvuoto, olivat seurausta voimakkaasta, paikallisesta, tylpästä iskusta, joka oli tullut yläviistosta.

– Iskun on täytynyt olla erittäin voimakas, koska kyseessä oli melko suurikokoinen ja perusterve koira. Melko vahva potku vaaditaan. On hyvin haastavaa saada tällainen vamma aikaan pelkällä kädellä, eläinlääkäri totesi.

– Arvioisin, ettei paljain jaloin tämä olisi ollut mahdollista. Esimerkiksi vahvoilla työkengillä isku voisi olla mahdollinen.

Eläinlääkärin mukaan verenvuoto ei ollut seurausta minkään suuren verisuonen repeämisestä, joten koira oli todennäköisesti menehtynyt minuuteissa. Hänen mukaansa loukkaantunut koira ei todennäköisesti olisi pystynyt juoksemaan pitkiä matkoja, mutta koiran viettikäyttäytyminen ja yksilöllinen kipukynnys saattoivat hetkellisesti ylläpitää sen liikettä.

– Joskus kivusta johtuva adrenaliini voi tehdä koirasta käytökseltään arvaamattoman, eläinlääkäri lisäsi.

– Tutkapannasta repäisy ei kuitenkaan voi aiheuttaa tällaisia vammoja.

Mittavat korvausvaatimukset

Hyökkäyksen aiheuttanut koira oli osallistumassa viralliseen harmaahirvikoirien hirvikokeeseen, jossa koirat päästetään tarkoituksella vapaaksi metsään. Niitä seurataan tutkapannoilla, ja niiden toimintaa arvioivat tuomarit. Koiran katsottiin karanneen valvonnasta kokeen aikana.

Hyökkäyksessä menehtyneen koiran omistaja vaatii 13 700 euron vahingonkorvausta syytetyltä. Lisäksi vakuutusyhtiö, joka maksoi koirasta 6 300 euroa, hakee lähes 4 500 euron palautusta vastaajalta. Yhteensä korvausvaatimus nousee yli 20 000 euroon.

Perheen oma, 11-vuotias koira vietiin eläinlääkärille, jossa sillä todettiin puremajälkiä ja niskavamma.

Oikeus antaa tuomionsa myöhemmin.