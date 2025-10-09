Lemmikkien nimipäiväkalentereiden uudistus astuu voimaan vuonna 2027, kun kissojen, koirien ja hevosten nimipäiväkalentereihin lisätään nimiä.

Vuonna 2025 suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimipäiväkalenteriin saatiin uusia nimiä, mutta myös lemmikkien nimipäiväkalenteri on uudistumassa.

Helsingin yliopisto kertoo tiedotteessaan päivittäneensä kissojen, koirien ja hevosen nimipäiväkalenterit.

Uudistuneet kalenterit pitävät sisällään 176 uutta nimeä – kissoille 60, koirille 56 ja hevosille 60 nimeä. Uudistus astuu voimaan vuonna 2027.

Näin nimet valittiin

Kalentereihin valitut nimet edustavat lemmikkien arkisia kutsumanimiä, eivät niiden virallisia rekisterinimiä.

– Uusien nimien sijoittelussa noudatettiin kaikissa kalentereissa samoja periaatteita, kertoo Helsingin yliopiston nimipäiväasiantuntija Minna Saarelma-Paukkala.

Saarelma-Paukkalan mukaan nimet ensinnäkin sijoitettiin samoille päiville kuin millä ne – tai muut samankantaiset nimet – ovat suomalaisessa tai suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa.

– Nimiä sijoitettiin tietyille päiville myös niiden äänneasun tai merkityksen samankaltaisuuden perusteella. Tärkeä periaate oli myös, että kalenterinimien tulee edustaa mahdollisimman monipuolisesti suomalaista kissojen, koirien ja hevosten nimistöä.

Uudistukseen oli mahdollisuus vaikuttaa. Yliopiston almanakkatoimisto keräsi kesän 2025 aikana suomalaislta lemmikkieläinten nimiä. Nimiehdotuksia tuli yhteensä 7 236. Kissojen ja koirien nimiä saatiin myös Agria Eläinvakuutuksen ja Suomen Kennelliiton toimittamilta listoilta.

Yliopiston almanakkatoimiston sivuilla kerrotaan, että kaikissa eläinten kalentereissa on kolme päivää jätetty ilman nimeä: uudenvuodenpäivä 1.1., karkauspäivä 29.2. sekä joulupäivä 25.12. – samoin kuin ihmisten nimipäiväkalenteissakin.

Kullekin päivälle sijoitettiin kalentereissa enintään kolme nimeä.

Kissoja: Kiki, Piki ja Lucifer

Uudistuksen jälkeen kissojen nimipäiväkalenterissa on 653 nimeä. Uusia nimiä ovat esimerksi Kiki, Nana, Nekku, Piki ja paholaiseen viittaava Lucifer. Luciferia ei sijoitettu hyvyyttä edustavan Pyhän Lucian päivälle 13.joulukuuta, vaikka se sinne kielellisen taustansa vuoksi sopisi. Lucifer sijoitettiin sen sijaan edelliselle päivälle, jossa oli jo aiemmin nimi Mörkö.

Koiria: Iines, Mauri ja Rölli

Koirien nimipäiväkalenterissa on 56 nimen lisäyksen jälkeen 715 nimeä. Koirakalenteriin lisätyt nimet ovat pääasiassa ihmisten etunimiä, kuten Mauri, Aino, Väinö sekä Iines.

Myös fiktiivisten hahmojen nimiä lisättiin kalenteriin. Esimerkkejä ovat Jedi ja Lilo sekä Muumi-kirjoista tutut Myy ja Nipsu. Myös peikkonimenä tunnettu Rölli pääsi listalle.

Hevosia: Ihaa, Vitamiini ja Lanttu

60 lisätyn nimen jälkeen hevosten nimipäiväkalenterissa on 650 nimeä. Kalenterissa on niin hevosten virallisia nimiä kuin epävirallisia kutsumanimiäkin.

Uusia nimiä ovat esimerki Luoti, Termiitti ja Vitamiini. Joukossa on myös tavallisia suomen kielen sanoja, kuten Hattara, Lanttu ja Timjami. Myös Nalle Puh -kirjoista tuttu aasin nimi Ihaa pääsi kalenteriin.

Kissojen nimipäiväkalenterin uudet nimet (60): Aatu, Aino, Armas, Bruno, Coco, Diego, Eetu, Elsa, Frida, Hertta, Hilda, Hilla, Hilma, Hugo, Iines, Iita, Jekku, Kerttu, Kiki, Leevi, Lemmy, Lily, Loki, Lucifer, Luna, Maisa, Martta, Max, Miisa, Milo, Mimosa, Minni, Miska, Nala, Nana, Nekku, Niilo, Ninja, Ninni, Nipsu, Nova, Pablo, Papu, Piki, Pyry, Ruu, Siiri, Simo, Sylvi, Taavi, Taika, Teppo, Tyyne, Urho, Usva, Uuno, Viljo, Viuhti, Väinö, Yoda Koirien nimipäiväkalenterin uudet nimet (56): Aino, Alma, Elsa, Frida, Halla, Halti, Hani, Hulda, Iines, Iita, Isla, Jedi, Kaapo, Koda, Kuura, Lilli, Lilo, Luka, Lumi, Luna, Lysti, Lyyti, Manta, Mauri, Milo, Mimmi, Minttu, Myy, Nala, Nasu, Nemo, Nipsu, Oiva, Paavo, Peppi, Pyry, Ruuti, Rölli, Siiri, Simo, Siru, Sissi, Sisu, Sulo, Tahvo, Tarmo, Tove, Tyyne, Unna, Unto, Usva, Valo, Viima, Viljo, Väinö, Yoda Hevosten nimipäiväkalenterin uudet nimet (60): Brella, Cheek, Dancy, Fame, Fredi, Haiku, Hattara, Ihaa, Ihmeniilo, Jekku, Kaapo, Kille, Konkari, Kybä, Lanttu, Leksa, Luoti, Lux, Madde, Mars, Martta, Melli, Merry, Mindy, Nasu, Nirppu, Omar, Opa, Pappa, Pate, Piika, Pontso, Puksu, Queen, Raimo, Repe, Rocco, Rocky, Rommi, Rosmariini, Rusina, Seleste, Sisse, Snadi, Stara, Sukka, Säihke, Sävy, Termiitti, Timjami, Tintti, Tiuhti, Toivo, Twinkle, Twix, Täpinä, Vallu, Valtsu, Vinski, Vitamiini

Lähde: Helsingin yliopisto