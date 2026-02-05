Viron pysäyttämältä Baltic Spiritiltä ei ole löytynyt huumeita, kertoo virolaismedia.
Viron yleisradion ERR:n mukaan viranomaisten tiistaina pysäyttämä Baltic Spirit -rahtialus on poistunut Virosta.
Verohallinnon tutkintayksikkö pidätti poliisin ja merivoimien kanssa tehdyssä suuressa yhteisoperaatiossa Bahaman lipun alla purjehtineen konttialuksen Viron sisävesillä Naissaareen lähellä, kertoi virolaislehti Postimees.
Sen epäiltiin salakuljettavan huumeita Ecuadorista.
Viranomaiset eivät kuitenkaan löytäneet Muugan satamaan tuodusta rahtialuksesta mitään laitonta, ja alus pääsi lähtemään torstain vastaisena yönä kohti määränpäätään Pietaria.
Aluksen kaikki 23 miehistön jäsentä olivat venäläisiä. Rahtialuksen viimeinen satama oli ollut Puerto Bolívar Ecuadorissa.
Viron verohallinto ja tulli epäilivät, että huumeet oli piilotettu banaanilaatikoilla täytettyihin merikontteihin. Laatikoita laivassa olikin, mutta ei huumeita.