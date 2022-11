Vaaniiko pimeydessä vaara? Yleinen lapsuuden pelko on normaalia myös aikuisuudessa – kunhan se ei rajoita elämää

Pimeän pelko on hyvin yleistä, mutta turvattomuuden tunnetta eivät ole ruokkineet pelkästään kauhuelokuvat.

Pelolla on esihistorialliset juuret

– Meidät on luultavasti rakennettu koko evoluution läpi luonnonvalinnan kautta kehittämään tällaisia pelkoja, ja pimeys olisi yksi niistä tilanteista, joita olemme alttiita pelkäämään helpommin, Antony kertoo.

Jos pimeydessä on saalistajia, et todennäköisesti pysty näkemään niitä. Tämä on aivan yhtä totta tänäkin päivänä kuin tuhansia vuosia sitten esi-isillemme.