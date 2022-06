Koiria koko ikänsä pelännyt Jenni kertoo, mitä hän ei halua koiranomistajalta kuulla: "Sehän saa minut vielä enemmän kauhun valtaan"

"Säikähdys jää hyvin vahvana mieleen"

– Silloin on ihan ymmärrettävää, että säikähdys jää hyvin vahvana mieleen. Varsinkin jos tilanteeseen on liittynyt turvattomuuden tunnetta ja pelkoa siitä, että käy jotenkin pahemmin. Ihmisten herkkyys on hyvin yksilöllistä. Osa on hyvin herkkiä reagoimaan pelon tunteella vahvasti myös silloin, kun kuulee jostakin tapahtumasta: esimerkiksi että koira on hyökännyt jonkun kimppuun, Laasonen-Balk selittää.