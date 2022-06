Pystyykö koira oikeasti haistamaan ihmisen pelon? Näin tulkitset eläimen eleitä epävarmassa tilanteessa: "Pelkäävän ihmisen on hankala huijata"

Lause, jonka taatusti jokainen koirapelkoinen on joskus kuullut. Mutta pitääkö paikkansa, että koirat todella haistavat pelon?

Hakio on suorittanut yksityisellä opintolinjalla koiranomi-tutkinnon, opiskellut eläinten koulutustekniikkaa sekä viimeisimpänä valmistunut Tampereen yliopistolta käyttäytymisanalyysiperusteisesta eläinkouluttaja koulutusohjelmasta .

– Se on hyvin pitkä ammattinimike, Hakio naureskelee ja selittää, että käytännössä hän on siis eläinten käyttäytymisanalyyttisen koulutuksen asiantuntija.

Hakio on toiminut alalla yrittäjänä jo 14 vuotta, keskittyen pääsääntöisesti koirien käytösongelmiin. Hakio auttaa ihan tavallisia koiranomistajia erilaisissa koirien käyttäytymisen haasteissa sekä pentujen koulutuksessa.

"Pelko voi tarttua koiraan"

Hakion mukaan on tyypillinen reaktio, että koira itsekin hätääntyy aistiessaan ihmisen pelon.

Toisaalta on myös hyvin yksilöllistä, miten koira tilanteeseen reagoi.

Omistajan oma rento käyttäytyminen tukee Hakion mukaan todella paljon koiraa. Jos koiran omistaja havaitsee koirassa signaaleja siitä, että tilanne on koiralle jännittävä – mitä rauhallisempi omistaja on eikä tee tilanteesta numeroa, sitä paremmin koirakin asiaan suhtautuu.

– Jos esimerkiksi alkaa hirveästi syöttelemään makupaloja ja yrittää, ettei koira kiinnittäisi huomiota pelkäävän ihmisen puoleen, tai muuten muuttuu omalta toiminnaltaan levottomaksi, se voi jopa lisätä koiran näkemystä siitä, että tilanteessa on oikeasti jotain outoa.

Omistajan neutraali käytös tukee myös koiran käytöstä. Koira nimittäin aistii myös sen, jos ihminen on iloinen tai rauhallinen.

Mistä tietää, että koira on aistinut ihmisen pelon?

– Aika harvoin. Jos tilanne on koiran mielestä jännittävä tai uhkaava, koira saattaa ennemminkin jähmettyä paikalleen ja tuijottaa ihmistä kohti. Ihan pökkönä seisova jännittynyt ihminen saattaa viestiä koiralle elekielellään uhkaa tai vaaraa.

Saako koiraa tuijottaa silmiin?

Hakion mukaan silmiin tuijottaminen on koiralle uhkaava ele ja saattaa provosoida sitä – varsinkin jos silmiin katsomiseen yhdistyy joku muu ele, kuten jähmettynyt asento.

– Poispäin katsominen sen sijaan on hyvä ele, ja se on koirienkin elekielessä keino pyrkiä välttämään konfliktia.

Koiranomistajien vastuu

– Meille koiranomistajille on tärkeää ymmärtää, että pelkäävälle ihmiselle ei auta, vaikka koiranomistaja kuinka vakuuttelisi, että koira on kiltti. Se pelko on todellista koiran ystävällisestä käyttäytymisestä huolimatta.