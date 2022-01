Uutta sisäpiiritietoa Lewis Hamiltonista – The Times: Uransa jatkoa pohtiva F1-mestari vetäytyi vuorille odottamaan FIA:n ratkaisua

Lewis Hamiltonin tilanne on F1-maailman kuuma peruna. Mercedeksen brittimestarin on arveltu harkitsevan jopa uransa lopettamista. The Timesin mukaan paljon riippuu viime kauden päätösosakilpailua koskevasta FIA:n tutkinnasta ja siitä tehtävistä johtopäätöksistä.