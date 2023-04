F1-skandaali muhii! Lewis Hamiltonin MM-titteli halutaan riistää jättipaljastuksen seurauksena – "Oikeuden on tapahduttava"

"Päätimme olla tekemättä mitään"

– 15 vuoden jälkeen kuulen, että sarjan entinen omistaja sai tietää tapauksesta vuonna 2008, yhdessä FIA:n puheenjohtajan kanssa, eivätkä he tehneet mitään, jotta F1:n maine ei tahriinnu.

– On erittäin surullista tietää, että kilpailun lopputulokset olisi pitänyt mitätöidä ja minun pitäisi olla mestari. Loppujen lopuksi minä hävisin tässä eniten. Joten tutkimme tätä tarkemmin ymmärtääksemme kaiken tämän, Massa kommentoi.

Massa hyväksyy sen, että mahdollisuus tulosten muuttamiseen on hyvin ohut, mutta hän haluaa saada täydellisen selvityksen siitä, mitä laki ja säännöt sanovat.

– Meillä täytyy olla käsitys siitä, mitä on mahdollista tehdä, Massa toteaa linjaten, että häntä motivoi tapauksessa rahan sijaan ainoastaan reilu peli.

– Jos minua on rankaistu jostakin, mikä ei ollut minun vikani, ja tämä on seurausta ryöstöstä, varastetusta kisasta, oikeuden on tapahduttava.