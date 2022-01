F1-kasvo taustoittaa Lewis Hamiltonin mystistä hiljaiseloa: kaikki vaihtoehdot pöydällä – "Mercedes haluaa jotain konkreettista"

Viimeisten kierrosten tapahtumia on puitu lajin seuraajien keskuudessa jo kuukauden ajan, eikä loppua näy.

Hamiltonia lähellä olevien lähteiden mukaan tämän tutkinnan venyminen on johtanut siihen, ettei Hamiltonista ole kuultu sen jälkeen, kun hän esiintyi Jenson Buttonin haastattelussa Abu Dhabin GP.n jälkeen.

– Kun Bahrainissa ajettavaan kauden ensimmäiseen GP:hen on aikaa 69 päivää, on edelleen epäselvää, onko Lewis Hamilton mukana lähtöruudukossa, Sky Sportsin toimittaja Craig Slater sanoi maanantaina.

– Mercedes haluaa mitä ilmeisimmin nähdä jotain konkreettista, ja he haluavat nähdä sitä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Minulle on sanottu näin: mitä pidempään tämä kestää, sitä huonompi Lewis Hamiltonin tilanne on.