F1-kuskilta paljastuksia ensi kauden autoista – äärimmäiset nopeudet saavat epäilemään toivottua muutosta: "On vaikea kuvitella"

Kaikkien tiedossa on, että F1-autot muuttuvat monella tapaa ensi kaudeksi, kun sarjan säännöt menevät suurelta osin täysin uusiksi. Myös renkaat muuttuvat, sillä ensi kaudella Pirellin kumien vannekoko kasvaa 13 tuumasta 18 tuumaan.

Näillä muutoksilla autojen on tarkoitus olla helpommin seurattavia, jolloin edellä olevaa autoa jahtaava kuljettaja ei joudu ajamaan niin "likaisessa" ilmassa kuin viime vuosina. Kaikki tähtää siis ennen kaikkea siihen, että kaudella 2022 nähtäisiin entistä enemmän kilvanajoa ja ohituksia.

Uuden sukupolven F1-autoa simulaattorilla ajanut Hülkenberg kirjoittaa, ettei ole tällä hetkellä täysin vakuuttunut siitä, kuinka helppoa uusillakaan autoilla on seurata edessä ajavaa kuljettajaa.

– On erittäin mielenkiintoista nähdä, voivatko nämä autot todella seurata edessä olevaa autoa helpommin. Simulaattorissa mutkanopeudet ovat äärimmäisen kovia, joten "likaisen ilman" riski on yhä olemassa, ja minun on vaikea kuvitella, että toisen auton seuraaminen näissä nopeuksissa olisi helppoa.