Ensi vuonna ei Uutissuomalaisen selvityksen mukaan näillä näkymin rakenneta yhtään lisää tuulivoimaa.
Suomeen on noussut viime vuosina useita kymmeniä tuulivoimaloita vuosittain, mutta ensi vuonna tilanne muuttuu.
Syynä rakentamisen hiipumiseen on Uutissuomalaisen mukaan heikosta taloustilanteesta johtuva sähkön vähäinen käyttö.
Kun sen yhdistää suureen määrään uutta tuuli- ja ydinvoimaa, sähkön hinta on laskenut ennätyksellisen alas.
Lue myös: Tuulivoimaloiden rakentaminen kauemmaksi asutuksesta? Suunnitelmaa kritisoidaan
Tuulivoiman tuottajat eivät saa investoinneilleen niin hyvin katetta kuin aiemmin.
– Sähkön kulutus oli pitkään 87 terawattituntia vuodessa. Nyt se on 83. Uutta sähköntuotantoa rakennetaan silloin, kun sille on tarvetta, Suomen uusiutuvat -yhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen kommentoi Uutissuuomalaiselle.
Suomen uusiutuvat on kerännyt tietoa rakentuvista voimaloista. Huippuvuosi oli 2022, jolloin tuulivoimaa valmistui 2 400 megawattia.