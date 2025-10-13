Koko päivän keskihinta on lähes 25 senttiä kilowattitunnilta.
Pörssisähkön hinta pomppaa huomenna korkealle samaan aikaan, kun tuulivoiman tuotannon ennustetaan romahtavan viime päivien tasosta. Illalla varttia vaille kahdeksan pörssisähkön arvonlisäverollinen hinta nousee yli 70 senttiin kilowattitunnilta.
Kaikkiaan päivän kalleimmat sähkön hinnat ovat luvassa illan aikana.
Suomessa otettiin lokakuun alussa käyttöön pörssisähkön varttihinnoittelu, jossa kilowattitunnin hinta määritellään 15 minuutin välein aiemman tunnin sijasta.