"Pohjanlahtea voi ruveta kohta sanomaan Persianlahdeksi", sanoo Mika Lintilä – tuulivoiman visioidaan muodostuvan Suomelle huipputärkeäksi

Suomen Tuulivoimayhdistyksen tilastoinnin mukaan Suomessa on tällä hetkellä rakenteilla lähes 700 tuulivoimalaa, joiden on tarkoitus valmistua vuosina 2021–2023.

Suurin osa voimaloista on nousemassa Pohjanmaan lakeuksille, varsinkin Pyhäjoen ja Kalajoen rannikkoseuduille, mutta rakennustöitä on muuallakin, etenkin Lapissa, Kainuussa ja Keski-Suomessa.

Näin tärkeäksi tuulivoima voi muodostua

Sitran selvityksen mukaan tuulivoimaa on nyt 8 terawattituntia eli alle 10 prosenttia Suomen sähköntuotannosta. Vuonna 2050 tuulivoiman osuus saattaa skenaarion mukaan olla 123 terawattituntia eli yli 70 prosenttia.

Skenaariossa on hahmoteltu, mikä olisi mahdollisimman halpa polku päästöttömyyteen Suomen energian- ja sähköntuotannossa.

Väistämätöntä on, että sähkönkulutus- ja tuotanto tulevat ylipäätään kasvamaan reilusti. Toisaalta maakaasusta, kivihiilestä ja turpeesta halutaan energiakäytössä eroon.

Hallitus on parhaillaan päivittämässä energiastrategiaansa, ja tiedettävästi tuulivoimalla tulee olemaan siinäkin merkittävä rooli.

Lintilä: Armeija kieltää ehkä liikaa rakentamista

Vaikka asiaa ei määrätä suoraan laissa, käytännössä puolustusvoimien puoltavasta lausunnosta on muodostunut edellytys tuulivoimalan rakentamiselle.

– On tietysti harmi, että meillä on aika laajoja alueita, jotka puolustusvoimat on noteerannut alueiksi, joihin ei ole rakennuslupia, ministeri Lintilä päivittelee.