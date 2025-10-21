Hallituspuolueiden välillä on kiistaa taksiuudistuksesta, Länsiradasta ja tuulivoimaloiden etäisyyksistä.
Neuvottelut ovat jo pitkällä ja katsomossa odotetaan mielenkiinnolla, millainen mahdollinen koplaus näistä asioista syntyy.
Politiikassa samalla kertaa neuvoteltavista asioista voidaan muodostaa kompromisseja, joskus puhutaan niin sanotuista lehmänkaupoista.
Pääjakolinjat ovat isoimpien hallituspuolueiden kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä.
Taksiuudistuksen kiistanaihe on ollut konkreettinen eli pakollinen taksamittari, jota perussuomalaiset kannattaa ja kokoomus vastustaa.
Perussuomalaiset on harannut Länsirataa eli niin sanottua Turun tunnin junaa vastaan. Hanke on tärkeä kokoomukselle ja turkulaiselle pääministerille Petteri Orpolle (kok.).
Perussuomalaiset haluaa tuulivoimaloiden etäisyyden asutuksesta nykyistä pidemmäksi.
MTV:n Eduskunnan takahuone-ohjelman suorassa lähetyksessä aiheesta keskustelevat Marko Kilpi (kok.) ja Sara Seppänen (ps.).
Mitä he ajattelevat asioiden koplauksesta?