Suomen tuulivoiman kapasiteetti voi jopa kahdeksankertaistua – tällä energiamuodolla on maassamme "suuri potentiaali"

Huomattava osa hankkeista on STY:n mukaan jo rakennusvalmiita tai rakenteilla. Niiden ansiosta Suomen tuulivoimatuotanto kaksinkertaistuu vuoteen 2024 mennessä.

– Suomen tuulivoimaportfolio on jälleen kerran suurempi kuin koskaan aiemmin, mikä kertoo tuulivoiman suuresta potentiaalista maassamme, sanoo STY:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen tiedotteessa.

– Tuulivoimasta on tullut nopein tapa lisätä maamme uusiutuvan energiantuotannon määrää, Mikkonen sanoo.

Tuulivoimahankkeista reilut 18 500 megawattia on suunnitteilla maalle ja 2 800 megawattia merelle.

Mikkosen mukaan on hyvä, että eri vaiheissa olevia hankkeita on paljon, sillä kaikki hankkeet eivät koskaan etene valmiiksi asti. Hän kertoo, että luvituksen valmistuttua ja investointipäätöksen tekemisen jälkeen tuulivoima on nopeata rakentaa.