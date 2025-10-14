Pörssisähkön hinta pysyy keskimääräistä kalliimpana myös keskiviikkona. Hinta ei kuitenkaan enää huitele tiistain huippulukemissa.
Keskiviikkona sähkön keskihinta asettuu 11,37 senttiin kilowattitunnilta. Kallein vartti osuu aamuyhdeksään, jolloin hinta käy yli 36 sentissä.
Viime aikojen keskihinta ylittyy selvästi, sillä kuukauden keskihinta jää alle seitsemään senttiin.
Tiistai-illan kalleimman varttitunnin aikana hinta kohoaa liki 72 senttiin kello 19.45–20.00.
Sähkön hintaa on nostanut tyyni sää, jonka vuoksi tuulivoiman tuotanto jää vähäiseksi.
Suomessa otettiin lokakuun alussa käyttöön pörssisähkön varttihinnoittelu, jossa kilowattitunnin hinta määritellään 15 minuutin välein aiemman tunnin sijasta.