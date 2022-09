Uutisankkuri sai aivoinfarktin kesken lähetyksen: "Sanat eivät vain tulleet ulos suustani"

– Näin vain puolet prompterilla olevista sanoista ja ajattelin, että piilolinssi on huonosti silmässäni, Chin kertoo uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– Hyvä uutinen on, että kaikki kävi parhain päin. Kääntöpuoli on, että he eivät tiedä, miksi niin tapahtui, tai voiko se tapahtua uudestaan, Chin kertoo.