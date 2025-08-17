Yhdysvallat keskeyttää vierailuviisumien myöntämisen gazalaisille

Laitaoikeistolainen salaliittoteoreetikko vaati äskettäin Yhdysvaltain hallintoa keskeyttämään viisumien myöntäminen gazalaisille, joiden hän väitti olevan Hamas-myönteisiä. Päätös tuli nopeasti.

Yhdysvaltain hallinto keskeyttää vierailuviisumien myöntämisen gazalaisille, kertoo maan ulkoministeriö viestipalvelu X:ssä.

Ministeriö sanoo tarkastelevansa väliaikaisia lääketieteellisistä ja humanitaarisista syistä myönnettyjä viisumeita.

Hallinnon päätös tuli päivä sen jälkeen, kun presidentti Donald Trumpin liittolainen ja laitaoikeistolainen salaliittoteoreetikko Laura Loomer vaati useissa sosiaalisen median julkaisuissa maan ulkoministeriötä lopettamaan viisumien antamisen Gazasta tulleille ihmisille, joiden hän väitti olevan Hamas-myönteisiä. Loomer ei esittänyt todisteita väitteelleen.

Loomer sanoi myös puhuneensa senaatin tiedustelukomitean puheenjohtajan, republikaani Tom Cottonin kanssa. Loomer sanoi, että he tutkivat myös sitä, miten gazalaiset saivat viisumit Yhdysvaltoihin.

Haavoittuneita lapsia sairaanhoitoon

Yhdysvaltalainen hyväntekeväisyysjärjestö Heal Palestine kertoi viime viikolla auttaneensa 11:tä vakavasti haavoittunutta gazalaista lasta ja heidän perheenjäseniään pääsemään Yhdysvaltoihin saamaan lääketieteellistä hoitoa.

Toinen palestiinalaisia lapsia auttava yhdysvaltalainen hyväntekeväisyysjärjestö PCRF pyysi Trumpin hallintoa perumaan ulkoministeriön päätöksen, joka järjestö kutsui vaaralliseksi ja epäinhimilliseksi.

Hyväntekeväisyysjärjestö on 30 vuoden aikana evakuoinut tuhansia palestiinalaislapsia Yhdysvaltoihin sairaanhoitoa varten.

– Evakuoinnit lääketieteellisistä syistä ovat elinehto Gazan lapsille, jotka muuten kohtaisivat käsittämätöntä kärsimystä tai kuolemaa Gazan terveydenhuollon infrastruktuurin romahtamisen vuoksi, järjestö sanoi.

Loomerilla ei ole virallista asemaa Yhdysvaltain hallinnossa, mutta hänellä on paljon vaikutusvaltaa.

Loomer on tunnettu rasististen salaliittoteorioiden levittämisestä. Hän on väittänyt muun muassa, että vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskut olivat Yhdysvaltain hallinnon masinoimia.