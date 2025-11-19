Muun muassa juutalaislasten myrkyttämistä Yhdysvalloissa suunnitellut uusnatsijohtaja on tunnustanut syyllisyytensä.
Itä-Euroopan uusnatsiryhmän johtaja Michail Chkhikvishvili on tunnustanut New Yorkissa syyllistyneensä yritykseen värvätä ihmisiä tekemään väkivaltaisia hyökkäyksiä juutalaisia ja rodullisia vähemmistöjä vastaan. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.
New Yorkin liittovaltion syyttäjät ilmoittivat hakevansa jopa 18 vuoden vankeusrangaistusta 22-vuotiaalle Georgian tasavallasta kotoisin olevalle Chkhikvishvilille.
"Commander Butcher" -lempinimeä käyttävä mies tunnusti CNN:n mukaan maanantaina Brooklynissa liittovaltion tuomarin edessä syyllisyytensä viharikoksiin yllyttämiseen ja pommin ja risiinin valmistusta koskevan tiedon levittämiseen.
Innoittanut todellisia murhia
Syyttäjien mukaan Chkhikvishvili johtaa Maniac Murder Cult -nimistä kulttia, jonka väkivaltaiset kehotukset näyttävät innoittaneen useita todellisia murhia.
Yksi niistä oli Nashvillessä Tennesseessä aiemmin tänä vuonna tapahtunut koulusurma. Siinä kuoli yksi 16-vuotias oppilas.
Kultti on levittänyt viestejään Telegram-kanavien kautta ja niitä on esitetty "Hater's Handbook" (Vihaajan käsikirja) -nimisessä manifestissa.
Chkhikvishvili pidätettiin heinäkuussa 2024 Moldovassa. Hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin toukokuussa.
Yritti värvätä agentin myrkkypukiksi
Syyttäjien mukaan Chkhikvishvili on vuodesta 2022 lähtien matkustanut useita kertoja Brooklyniin, jossa hän on kehuskellut pahoinpitelevänsä iäkästä juutalaista miestä ja kehottanut muitakin tekemään väkivaltaisia tekoja Maniac Murder Cultin puolesta.
Vuonna 2023 Chkhikvishvili yritti värvätä FBI:n peiteagentin pukeutumaan joulupukiksi ja jakamaan myrkytettyjä makeisia vähemmistöille. Suunnitelma kehittyi myöhemmin juutalaiskoulujen oppilaiden myrkyttämiseksi Brooklynissa.
Syyttäjät kertoivat oikeudenkäynnissä, että kun Chkhikvishvili kuvaili haluaan toteuttaa joukkomurha Yhdysvalloissa, hän sanoi näkevänsä maassa "suuren potentiaalin", koska siellä on helppo hankkia ampuma-aseita.
Chkhikvishvili oli kaavaillut kohdistavansa rikoksia myös kodittomiin ihmisiin, koska USA:ssa "hallitus ei välittäisi vaikka he kuolisivatkin".