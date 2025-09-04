Ozarkvuorille nousi uusnatsien valkoinen onnela – johtaja puhuu "toisen Hitlerin tulemisesta"

Yhdysvalloissa Arkansasin osavaltion vuoristoseudulle on kohonnut erikoinen, valkoisen rodun ylivaltaa ajavan ryhmän onnela. Ozarkvuorilla sijaitsevaan ihannekylään ovat tervetulleita vain ihmiset, joilla on valkoinen ”eurooppalainen” perimä ja uskonto. Tummaihoiset, muslimit tai homot eivät ole tervetulleita.

RTTL-ryhmän valkoisessa utopiassa ovat viime kuukausina vierailleet muun muassa brittiläinen uutiskanava Sky News ja yhdysvaltalaislehti New York Times.

– Jos haluat valkoisen kansakunnan, rakenna valkoinen kaupunki. Se on mahdollista ja me teemme sitä parhaillaan.

Näin toteaa Eric Orwoll kylää kuvailevalla videolla sosiaalisessa mediassa. Orwoll on yhteisön johtaja. Vaaleatukkainen sinisilmäinen johtaja kertoo Sky Newsille rakentavansa ”linnoitusta valkoiselle rodulle”.

Paikalla vierailleen Sky Newsin mukaan jo reilun puolentoista vuoden ajan valkoista ylivaltaa ajava ryhmä on rakentanut utopiaansa.

Noin 65 hehtaarin alueelle on kohonnut muun muassa teitä, mökkejä, kaivoja ja koulu.

Paikalle on annettu nimi ”Return to the Land” vapaasti suomennettuna paluu maan äärelle.

Perustajien mukaan kyseessä on kansainvälinen yhteisö, jota yhdistävää sama etninen alkuperä, tässä tapauksessa valkoinen iho ja eurooppalainen perimä.

Ryhmän nimestä on johdettu myös ryhmän itsestään käyttämä lyhenne RTTL.

Sky Newsin mukaan kylässä asuu tällä hetkellä noin 40 ihmistä, ja sadat muut ihmiset eri puolilta maailmaa ovat jo maksaneet jäsenyydestä.

Hitler vahvasti läsnä

Sosiaalisessa mediassa Orwoll on puhunut muun muassa ”toisen Hitlerin tulemisesta”. Yhteisön johtaja kertoo, ettei uusi natsijohtaja tule, elleivät ”ihmiset työskentele” sen eteen.

Orwoll kuitenkin selittää Sky Newsille, ettei hän tarkoita, että uusi Hitler tarkoittaisi uuden holokaustin aloittavaa hahmoa.

Sen sijaan johtaja kertoo tarkoittavansa termillä karismaattista henkilöä, joka alkaa ajaa jonkin tietyn eturyhmän asiaa.

New York Timesin vieraillessa paikalla lehti kiinnitti huomiota, että Orwollin kirjahyllyssä komeili natsidiktaattorin surullisenkuuluisa Mein Kampf -kirja, suomeksi Taisteluni.

NY Timesin mukaan yhteisön johtaja on kiinnostunut myös muun muassa kreikkalaisesta filosofiasta.

Tiukat hakuehdot

Jotta valkoiseen utopiaan pääsee asumaan, hakijan täytyy täyttää tiukat rodulliset ja uskonnolliset kriteerit. Hakijan etnisyyttä valvotaan myös videohaastattelun kautta.

Erikoinen yhteisö uskoo voivansa kiertää Yhdysvaltojen rotusyrjinnän tiukasti kieltävää lainsäädäntöä toimintamuotonsa kautta.

Kyseessä on eräänlainen yksityinen kerho, jonka jäsenyyttä haetaan ja jonka osakkaaksi hyväksytyt ihmiset pääsevät.

Kaikkien ”ei eurooppalaisten uskontojen” edustajat eivät ole yhteisöön tervetulleita.

Eivät myöskään seksuaalivähemmistöjen edustajat. Sky Newsin mukaan jäsenkriteerien punaisena lankana toimii ”eurooppalainen perimä” ja ”perinteiset arvot”.

Kiintymys natsiaatteeseen ei Sky Newsin havaintojen perusteella rajoitu vain yhteisön johtajaan.

Uutiskanavan mukaan yhteisöön liittyvällä Telegram-kanavalla Peter Csere -niminen mies on julkaissut numerosarjan 1488.

Numeroista 14 yhdistetään valkoista ylivaltaa ajaviin ihmisiin. H puolestaan on aakkosten kahdeksas kirjain, jolloin jälkimmäisistä numeroista saadaan ”purkamalla koodi auki” kirjaimet HH – Heil Hitler.

Sky Newsin mukaan numerokoodeja kirjoittanut mies luonnehtii julkaisuaan vain hassuksi kommentiksi.

Elokuun 19. päivänä ilmestyneessä jutussaan NY Times kertoo, ettei yhteisön olemassaoloa ole tiedettävästi haastettu oikeudessa.

Lakiasiantuntija kuitenkin kommentoi lehdelle, että RTTL:n toiminnan perusteet voisi haastaa oikeuteen usean eri lakipykälän nojalla.

