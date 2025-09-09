Raiskaajarovasti oikeuden eteen Australiassa: "Poika perheineen luotti häneen"

Australia rovasti hyväksikäyttö
Oikeuden mukaan kirkonmies käytti hyväkseen luottamusasemaansa uhreihin.Credit: Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy Stock Photo
Julkaistu 42 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

Australiassa entistä anglikaanisen kirkon rovastia syytetään raskaista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Paikallisen ABC Newsin mukaan Graeme Russell olisi tehnyt epäillyt rikokset yli 40 vuotta sitten.

ABC Newsin mukaan rovasti joutuu vastaamaan useaa rikosta koskeviin syytteisiin. Rovastia syytetään muun muassa seksuaalisista teoista alaikäisen kanssa.

Oikeuden mukaan hän käytti hyväkseen luottamusasemaansa uhreihin.

Tuore pidätys, vanhat synnit niskassa

Rovasti pidätettiin maanantaina kodistaan Newcastlein Kotaran alueella. 

Tapauksesta tekee astetta vakavamman se, että 82-vuotias mies on jo ennestään ehdonalaisessa vastaavista aiemmista seksuaalirikoksista.

Poliisin mukaan epäillyt teot tapahtuivat vuosien 1982 ja 1984 välillä Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa sijaitsevassa kirkossa, pohjoisen Riverinan alueella.

Viranomaisten mukaan rovastin uhri oli ollut rikosten aikaan seitsemänvuotias.

– Poika perheineen luotti häneen, syyttäjä kertoi oikeudelle uhrista.

Syyttäjäpuoli vastusti takuiden määräämistä oikeuden istunnossa.

Tuomari päästi syytetyn kuitenkin vapaalle takuita vastaan, mutta hän on viranomaisten säännöllisessä valvonnassa. 

Lisäksi hän ei saa lähestyä lapsia tai nuoria fyysisesti eikä verkossa.

Russellin asianajaja vetosi muun muassa rovastin terveydentilaan sekä korkeaan ikään.

Oikeudelle kerrottiin myös rovastin joutuneen aiemmin ”verbaalisen uhkailun” kohteeksi ollessaan kiinniotettuna.

ABC Newsin mukaan epäilty raiskaajarovasti voi saada menneistä synneistään 10 vuoden tuomion jo pelkästään silloin, jos hänet todetaan syylliseksi kahteen syytekohtaan.

