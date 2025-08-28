Uusnatsi muutti sukupuolistatusta saatuaan tuomion Saksassa – päässee nyt naisten vankilaan

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu äärioikeistolainen Sven Liebich on muuttanut sukupuolistatuksensa päästäkseen suorittamaan rangaistuksensa naisten vankilassa. Saksan konservatiivit vaativat lakimuutosta.
Saksassa käydään parhaillaan julkista polemiikkia siitä, pitäisikö äärioikeistolaisen Marla-Svenja Liebichin suorittaa vankeusrangaistuksensa naisten vai miesten vankilassa.
Asiasta uutisoivat muun muassa saksalainen uutiskanava Deutsche Welle ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Liebich tuomittiin heinäkuussa 2023 Hallen käräjäoikeudessa Saksi-Anhaltin osavaltioissa yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeuteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä kunnianloukkauksesta ja solvaamisesta.
Hän valitti tuomiosta, mutta hävisi.
Kun Liebich sai tuomionsa, hänet tunnettiin vielä nimellä Sven Liebich. Saksan median mukaan hän oli kuulunut aiemmin uusnatsiryhmään nimeltä Blood and Honour.
Viime vuoden 2024 lopussa Liebich muutti virallisen sukupuolimerkintänsä miehestä naiseksi ja vaihtoi etunimensä, kertovat DW ja BBC.
Saksassa viime vuonna voimaan tulleen itsemääräämisoikeuslain (Selbstbestimmungsgesetz) mukaan kuka tahansa aikuinen voi muuttaa sukupuolimerkintänsä ja etunimensä yksinkertaisella ilmoituksella maistraatissa ilman oikeuden päätöstä.
Nuoremmat tarvitsevat vanhempien suostumuksen tai perheoikeuden päätöksen.
Sven Liebich kuvattiin Hallen alueoikeuden oikeussalissa.
Muutos on kyseenalaistettu mediassa
Saksalaisessa mediassa on kyseenalaistettu, onko Liebichin päätös aito.
Esimerkiksi Der Spiegel muistutti Liebichin aiemmin esittämistä queer-vastaisista lausunnoista. Lehden mukaan Liebich todennäköisesti muutti siviilistatuksensa provosoidakseen ja nolatakseen valtiota.
Saksan uusi konservatiivijohtoinen hallitus epäilee Liebichin käyttäneen uutta lakia hyväkseen saadakseen paremmat oltavat vankilassa.
Sisäministeri Alexander Dobrindt (CSU) on jo ilmoittanut aikovansa arvioida uudelleen itsemääräämisoikeuslain.
Suuntana naisten vankila
Liebichin vankeusrangaistus alkaa pian.
Hallen pääsyyttäjä Dennis Cernota kertoi alueelliselle yleisradioyhtiölle MDR:lle, että Liebich suorittaa tuomionsa Chemnitzin naisten vankilassa.
Liebich vahvisti asian viestipalvelu X:ssä.
– Aloitan vankeusrangaistukseni suunnitellusti. 29. elokuuta 2025 klo 22 saavun Chemnitzin vankilaan matkalaukkujeni kanssa.
Cernotan mukaan vankilaan saapumisen yhteydessä tehdään päätös siitä, mille osastolle Liebich sijoitetaan.
Vankilahallinto arvioi samassa yhteydessä, voiko Liebich muodostaa turvallisuusuhan, mikä voi johtaa siirtoon toiseen laitokseen.
Liebich vastusti koronarajoituksia
Sven Liebich on ollut aiemmin mukana useissa oikeustapauksissa.
Hän oli aktiivinen muun muassa koronarajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa.
Pandemian aikana hän tuli tunnetuksi Daavidin tähti -symbolista, jossa luki "rokottamaton".