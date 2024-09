Lähteet: Vankilassa oikeudenkäyntiään odottava P. Diddy on erityistarkkailussa

Lähteet kertoivat Peoplelle , että rap-artisti ja tuottaja P. Diddy , eli Sean Combs , 54, on erityistarkkailussa vankilassa mahdollisen itsemurhan varalta. Hän odottaa oikeudenkäyntiään Brooklynin Metropolitan Detention Centerissä.

Hänet vangittiin MDC:hen tiistaina 17. syyskuuta sen jälkeen, kun hän oli sanonut olevansa syytön ja häneltä oli evätty takuut kahdesti tällä viikolla. Ei ole tiedossa, onko Combs itsetuhoinen tai kuinka kauan hän on ollut erityistarkkailussa itsemurhan varalta.

Lähteet kertoivat Peoplelle, että kyse on ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, sillä Combs on shokissa.

Yhdysvaltain oikeusministeriön National Institute of Corrections -laitoksen mukaan tällainen käytäntö on valvontatoimenpide itsetuhoisille vangeille, jotka vaativat tiheää tarkkailua.

Oikeuskäsittelyn aikana Combsin asianajaja Marc Agnifilo pyysi tuomaria siirtämään musiikkimogulin vankilaan Essexin piirikuntaan New Jerseyhyn. Päätös annettiin lopulta vankilaviranomaisen käsiin.

Kyseinen vankila, missä Combs on nyt, pitää sisällään 1 600 vankia, joista monet odottavat oikeudenkäyntiä. Vankila on tunnettu vaarallisuudestaan ja henkilöstöpulastaan, ja siellä on paljon kuolemantapauksia ja itsemurhia.