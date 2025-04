CNN: Uusnatsi, 17, tappoi vanhempansa salamurhatakseen Trumpin

Yhdysvaltalaisteinin epäillään tappaneen vanhempansa murhatakseen Donald Trumpin.

17-vuotiaan wisconsinilaisen pojan väitetään tappaneen omat vanhempansa osana salajuonta presidentti Donald Trumpin murhaamiseksi.

Yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n haltuunsa saamien oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Nikita Casap -niminen nuori mies halusi myös kaataa hallituksen. Hän oli puhunut asiasta muun muassa tekstiviesteissään.

Tutkijoiden mukaan pojan epäillään tappaneen vanhempansa saadakseen rahaa ja vapaat kädet suunnitelmansa toteuttamiseksi.

Viranomaiset uskovat, että Casapin äiti ja isäpuoli ammuttiin 11. helmikuuta.

Pojan hallusta löytyi äärioikeistolaismateriaalia

WaKeeneyn poliisilaitos Kansasissa pidätti Casapin alun perin isäpuolensa maasturin varastamisesta ja ampuma-aseen hallussapidosta.

Etsintöjen yhteydessä Casapin puhelimesta löytyikin materiaalia, joka liittyi "The Order of Nine Angles" -järjestöön.

Se on oikeuden asiakirjojen mukaan verkosto, johon kuuluu uusnatsistisia ja rasistisesti motivoituneita ääriaineksia.

Tutkijoiden mukaan he löysivät myös valokuvia ja viestejä, joissa viitataan pojan kirjoittamaan manifestiin.

Kolmisivuisessa kirjoituksessa vaadittiin Trumpin salamurhaa poliittisen" vallankumouksen aikaansaamiseksi Yhdysvalloissa ja valkoisen rodun pelastamiseksi".

Nimenomaan Trump olisi murhattava siksi, että se toisi maahan taatusti kaaoksen.

Kuvia Hitleristä

Kirjoituksen yhteydessä oli myös kuvia Adolf Hitleristä ja teksti: “HAIL HITLER HAIL THE WHITE RACE HAIL VICTORY.”

Tuomioistuinasiakirjan mukaan Casap oli kertonut luokkatoverilleen lisäksi olleensa yhteydessä johonkuhun Venäjällä.

Casap oli sanonut heidän suunnitelleen yhdessä Yhdysvaltain hallituksen kaatamista ja Trumpin salamurhaa.

Casapin on määrä saapua käräjille 7. toukokuuta.

