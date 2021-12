Uusi Sinkkuelämää-sarja herättää kysymyksen liikunnan vaaroista – älä koskaan tee samaa virhettä kuin Carrie

Vuosituhannen vaihteessa ilmestynyt Sinkkuelämää-televisiosarja sai jatkoa 9. joulukuuta, kun HBO Maxiin tuli katsottavaksi kypsyneiden newyorkilaisten elämää seuraava sarja And Just Like That. Alkuperäisessä sarjassa huomion veivät ihmissuhteet, seksi ja muoti, mutta jatko-osassa fokus on osin kääntynyt myös terveyteen.

Varoitus: sisältää juonipaljastuksia!

Kahden ensimmäisen jakson perusteella keski-iän ylittäneet hahmot ovat alkaneet kärsiä erinäisistä ongelmista alaselän kipuilusta kuulon heikkenemiseen. Dramaattisin terveyteen liittyvä käänne saadaan, kun päähenkilö Carrie Bradshaw'n kumppani Mr. Big saa sydänkohtauksen Peloton-kuntopyörällä polkiessaan.

Tuotesijoittelu ei mennyt ihan nappiin, ja Peloton-yhtiön osakkeiden arvo on laskenut BBC:n mukaan 16 prosenttia ensijakson julkaisemisen jälkeen. Sijoittajien lisäksi kuolemaan johtanut treeni on nostanut esille kysymyksen siitä, kuinka turvallista liikunta oikein on.

Liikunta on hyväksi sydänterveydelle

Kuntopyöriä valmistava Peloton vetosi Mr. Bigin elämäntapoihin ja sukurasitteeseen. Hahmo esimerkiksi nautti sikareista, viskistä ja pihveistä. Yritys näki, että liikunta on jopa voinut lykätä oletettavasti lähemmäs seitsemänkymppisen miehen sydäntapahtumaa.

Liikkumatta jättäminen onkin huono taktiikka välttää sydänkohtaus. Säännöllinen liikunta ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, sillä se tukee painonhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta, parantaa kolesteroliarvoja sekä pienentää tyypin 2 diabeteksen riskiä. Pyöräilyn kaltainen kestävyyskuntoilu myös tehostaa verenkiertoa ja laskee leposykettä.

Huono kestävyyskunto sen sijaan on riski sydämen ja verisuonten terveydelle. UKK-instituutin mukaan tavallisimpia huonoon kuntoon liittyviä sairauksia ovat verisuonia ahtauttavat valtimosairaudet, kuten sepelvaltimotauti, joka voi johtaa sydäninfarktiin.

Liikkuminen sydänsairaana

Liike on lääke myös jo sydäntautiin sairastuneille. Toimenpiteiden jälkeen kannattaa kuitenkin aloittaa maltillisella kestävyysliikunnalla, kuten rauhallisella kävelyllä, ja lisätä liikunnan määrää ja tehoa asteittain.

Sydänongelmista kärsivän tulisi aloittaa ja lopettaa treeni rauhallisesti sekä pitää riittävästi taukoja. Ulkona liikkuessa lämpötila kannattaa ottaa huomioon, sillä pakkanen ja helle vaikuttavat verisuonten supistumiseen ja kehon nestetasapainoon. Health-sivusto neuvoo tarkastelemaan myös sydämen sykettä.

Jos treenin aikana ilmenee rintakivun tapaisia sydänperäisiä oireita, tulee liikunta lopettaa ja odottaa oireiden helpottamista, neuvoo yliopistosairaanhoitopiirien ylläpitämä Terveyskylä-palvelu. Nitrovalmisteita käyttävien kannattaa varmuuden varaksi ottaa lääke oireiden ilmetessä.

Äärimmäiset liikuntasuoritukset voivat rasittaa sydäntä, vaikka ihminen olisi näennäisesti terve. Pitkään jatkuva kovatehoinen harjoittelu voi johtaa sydänvaurioihin ja rytmihäiriöihin erityisesti perinnöllisesti alttiilla henkilöillä, kertoo yhdysvaltalainen Cleveland Clinic -tutkimussairaala.

Jos suvussa esiintyy sydänsairauksia tai kovan treenin yhteydessä ilmenee oireita, kannattaa sopivasta treenistä puhua lääkärin kanssa.

4:10 Kuminauhatreeni sopii lämmittelyksi tai verryttelyksi. Katso videolta ohjeet!

Sydänkohtaus vaatii välitöntä sairaalahoitoa

Moni And Just Like That -sarjan katsoja tyrmistyi Carrien avuttomuudesta Mr. Bigin hädän hetkellä. Vaimo halasi ja suuteli lattialla makaavaa miestään sen sijaan, että olisi soittanut hätänumeroon. Lopulta Mr. Big menehtyi Carrien käsivarsille.