Varo juonipaljastuksia! Näin fanit kommentoivat Sinkkuelämää-sarjan jatko-osan kahta ensimmäistä jaksoa: "...hän kuolee noin vain?"

Sinkkuelämää-fanien pitkä odotus palkittiin viime viikolla, kun sarjan And Just Like That… -nimellä kulkevan jatko-osan kaksi ensimmäistä jaksoa julkaistiin HBO Max -suoratoistopalvelussa. Jatko-osassa seurataan viisikymppisten Carrien (Sarah Jessica Parker), Mirandan (Cynthia Nixon) ja Charlotten (Kristin Davis) elämää New Yorkin sykkeessä.

Heti jatko-osan ensimmäisen jakson aikana yksi Sinkkuelämää-maailman keskeisin henkilö, Carrien miesystävä John ”herra Kiho” Preston (Chris Noth) menehtyy traagisesti sydänkohtaukseen. Carrie löytää miehensä suihkun lattialta ja säntää pitelemään tätä syleilyssään.

Herra Kihon kuolema kosketti Sinkkuelämää-faneja ympäri maailman. Muun muassa Twitterissä on surtu rakastetun ja keskeisen hahmon kuolemaa.

– Herra Kiho kuolee ensimmäisen jakson lopussa! Oletteko v*ttu tosissanne tämän kanssa? 17 vuotta odottamista, jotta näkisimme, millaista heidän yhteinen elämänsä olisi ja hän kuolee noin vain? Eikä Carrie soittanut ambulanssia? Oikeasti, eräs Twiittaaja tilittää.

– En ole vieläkään päässyt yli herra Kihon kuolemasta. Itkin kuin vauva. Odotimme vuosia, jotta he selvittäisivät asiansa ja että (Carrie) saisi onnellisen loppunsa, ja sitten herra Kiho kuolee noin vain. Mitä helvettiä, toinen kirjoittaa.

– En tule koskaan toipumaan. Olen tosissani, kolmas suree.

Samanthan poissaolo harmittaa

Herra Kihon kuoleman lisäksi Sinkkuelämää-fanit ovat harmitelleet sitä, että Kim Cattrallin näyttelemä Samantha loistaa uutuussarjassa poissaolollaan.

Samantha työskenteli aikaisemmin Carrien tiedottajana. Jatko-osan ensimmäisessä jaksossa selviää, että Samantha on muuttanut New Yorkista Lontooseen sen jälkeen, kun Carrie oli erottanut tämän tiedottajanpestistään.

Myöhemmin samaisessa jaksossa Carrie selittää Mirandalle, ettei voinut pitää Samanthaa tiedottajanaan kirja-alan tilanteen vuoksi. Carrie koki, että kun hän erotti Samanthan työstään, erotti Samantha Carrien heidän ystävyydestään.

Miranda puolustaa Samanthaa todeten, että tämän ylpeys otti kolauksen. Carrie kuitenkin kertoo loukkaantuneensa Samanthan lähdöstä ja siitä, ettei tämä vastannut puhelimeen Carrien yrittäessä tavoittaa häntä. Miranda kertoo, ettei Samantha ole vastannut myöskään hänelle tai Charlottelle.

Jatko-osan toisessa jaksossa Samantha ilmoittaa itsestään lähettämällä herra Kihon hautajaisiin suuren kimpun valkoisia kukkia. Kukkalähetyksen mukaan liitetty kirje on allekirjoitettu "Rakkaudella Samantha".

Tapa, jolla Samantha on kirjoitettu ulos sarjasta on närkästyttänyt monia katsojia.

– Kahdeksan minuuttia takana ja heitämme Samanthan jo bussin alle? And Just Like Thatilla oli potentiaalia, mutta tämä on aika syvältä. Sarah Jessica Parker, jos haluat haudata sotakirveen, tämä ei ole sitä, eräs twiittaaja kirjoittaa.

– Samanthan poissaolon selittäminen And Just Like Thatissa ei vain käy järkeen, toinen pohtii.

Carrien ja Samanthan välirikko heijastelee totuutta sarjan ja roolien ulkopuolella, sillä Parkerin ja Cattrallin välit ovat huonot myös oikeassa elämässä.

Kaksikon välinen kärhämä tuli laajan yleisön tietoon sen jälkeen, kun Cattrallin veli Christopher Cattrall menehtyi yllättäen helmikuussa 2018. Tuolloin Cattrall julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän ilmoitti, ettei kaipaa Parkerin tukea traagisin aikoina. Postauksensa yhteydessä Cattrall pyysi Parkeria lopettamaan yhteydenotot ja liitti tekstin yhteyteen linkin NY Postin artikkeliin, jossa kerrotaan kaksikon välirikon taustoista.