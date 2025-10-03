Global Sumud Flotilla -aktivistiryhmän mukaan uusi laivue on jo matkalla Gazaan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Myöhään keskiviikkoiltana Israelin joukot pysäyttivät 42:sta laivasta koostuneen avustuslaivueen ja ottivat kiinni yli 400 aktivistia.
Laivueessa oli mukana myös kuusi suomalaista. Suomen ulkoministeriö kertoi, että ainakin osa Gazaan pyrkineistä suomalaisista on viety pidätyskeskukseen Israeliin.
Perjantaina ryhmä kuitenkin kertoi uuden laivueen olevan jo matkalla. Ryhmän jakaman seurantatyökalun mukaan alukset seilaavat tällä hetkellä Välimerellä Kreetan saaren ja Egyptin välissä.
Laivueeseen kuuluu 11 avustustarvikkeita kuljettavaa alusta. Mukana on järjestäjien mukaan myös lääkäreitä ja toimittajia.
Ulkoministeriöstä kerrotaan MTV Uutisille, ettei sillä ole tällä hetkellä tietoa, onko aluksilla mukana suomalaisia.