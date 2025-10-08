Israelin ulkoministeriön mukaan ihmiset ovat israelilaisessa satamassa.

Israel on ottanut kiinni suomalaisen toimittajan Henri Sulkun, kertoo Global movement to Gaza -aktivistiryhmä. Sulku työskentelee kansainvälisessä Turning point -verkkolehdessä.

Sulku oli avustuslaivueessa matkalla kohti Gazaa. Israel on pysäyttänyt kaikki yhdeksän alusta.

Laivueen järjestäjien mukaan kiinniotetut olivat aseistamattomia, ja aluksissa kuljetettiin lähes 95 000 euron edestä lääkkeitä, lääkintätarvikkeita ja apuvälineitä kuten hengityslaitteita sekä ruokatarvikkeita Gazan nälkiintyneelle väestölle.

Israelin ulkoministeriö sanoo viestipalvelu X:ssä, että alukset ja niissä olleet ihmiset siirretään israelilaiseen satamaan.

Israel pysäytti Gazaan pyrkineen avustuslaivueen viime viikolla ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä. Yli 40 laivan oli tarkoitus murtaa Gazan saarto ja viedä alueelle muun muassa lääkkeitä ja ruokaa.

