Gazaan matkanneet suomalaisaktivistit palaavat tänään Suomeen.
Global Sumud Flotilla -aktivistiryhmän mukana kulkeneet suomalaiset palaavat Suomeen tänään iltapäivällä, kertoo Global Movement to Gaza -aktivistiliike.
Liikkeen mukaan kaikki viisi suomalaista saapuivat Israelista lähteneellä karkotuslennolla Ateenaan maanantai-iltana.
Aktivistiliikkeen Suomen-jaosto on kertonut aktivistien kaltoinkohtelusta Israelissa, kuten lääkehoidon epäämisestä sekä väkivaltaisesta kohtelusta.
Israel pysäytti Gazaan pyrkineen aktivistien avustuslaivueen viime viikolla ja otti kiinni aluksissa olleet yli 400 ihmistä.
Aluksilla oli ihmisiä kymmenistä eri maasta.
Global Movement to Gaza -liike tiedotti viime viikon torstaina, että viisi Suomen kansalaista olisi pidätetty pysäytetyiltä laivoilta. Järjestön tileillä julkaistiin ennakkoon kuvattuja videoita, joissa he kertovat, että videon julkaisu tarkoittaa, että heidät on otettu kiinni.
Suomen ulkoministeriön käsityksen mukaan ainakin osa Gazaan pyrkineistä suomalaisista vietiin pidätyskeskukseen Etelä-Israeliin odottamaan karkotusta. Uutistoimisto Reutersin mukaan aktivisteja pidettiin Ketziot-pidätyskeskuksessa, joka sijaitsee Etelä-Israelissa.