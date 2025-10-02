Avustuslaivue kertoi varhain torstaina, että matkaa jatkavat alukset ovat noin 85 kilometrin päässä Gazan rannikosta.
Israelilaisjoukot ovat pysäyttäneet Gazaa kohti suunnanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksia.
Laivue kertoi varhain torstaina, että Israel on pysäyttänyt ainakin 13 aluksen matkan. Instagramissa julkaistun tilannepäivityksen mukaan 30 aktivistien alusta jatkoi aamuyöstä yhä kohti Gazaa. Alukset olivat puoli neljän aikoihin 46 merimailin eli noin 85 kilometrin päässä Gazasta.
– Tehtävämme jatkuu. Jatkamme purjehtimista Välimerellä Israelin saarron purkamiseksi, palestiinalaisaktivisti Saif Abukeshek sanoi laivueen Instagram-tilillä julkaistulla videolla.
Israelin ulkoministeriö on vahvistanut osaltaan, että israelilaisjoukot ovat pysäyttäneet useita aluksia. Israelilaisministeriön X:ssä julkaisemassa päivityksessä viitataan erikseen nimellä ruotsalaisaktivisti Greta Thunbergiin. Thunberg näyttää esiintyvän myös ministeriön kiinniottotilanteesta julkaisemalla videolla.
Torstain vastaisena yönä laivue kertoi Instagram-tilillään, että israelilaisjoukot ovat käyttäneet vesitykkejä useita aluksia vastaan.
Aktivistien avustuslaivueen tavoitteena on ollut murtaa Gazan saarto ja toimittaa apua alueen siviileille.
Global Sumud Flotilla -laivueessa on yli 40 alusta ja päälle 500 ihmistä kymmenistä eri maista.
Lue myös: Sotilaat nousseet Gazaan matkaaville avustusaluksille – mukana olevan suomalaislääkärin avunpyyntö julkaistiin
Konsulipäällikkö: Israelilta ilmoitus Suomeen
Pysäytetyn Sirius-aluksen kyydissä on tiettävästi ollut myös suomalainen lääkäri Juho Pirhonen. STT yritti keskiviikkoiltana tavoitella Pirhosta, mutta ei saanut häneen yhteyttä.
Laivueen matkassa on myös muita suomalaisia.
Global Movement to Gaza -liike tiedotti varhain torstaiaamuna, että viisi Suomen kansalaista olisi pidätetty laivoilta. Järjestön tileillä on julkaistu ennakkoon kuvattuja videoita, joissa suomalaiset kertovat, että videon julkaisu tarkoittaa, että heidät on otettu kiinni.
Aktivistiliikkeen Suomen jaosto kertoo, että suomalaisten kiinniotto on vahvistettu reaaliajassa striimattujen videoiden avulla.
Liike kehottaa Suomen hallitusta turvaamaan purjehtijoiden paluun Suomeen ja kertoi aikovansa järjestää torstaina mielenosoituksen Helsingin keskustassa.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi keskiviikkoiltana viestipalvelu X:ssä, että Israel on ilmoittanut diplomaattiteitse aloittaneensa kiinniotot aluksilla.
– Ulkoministeriö pitää yhteyttä Israelin viranomaisiin, avustaa suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti ja odottaa, että Israel takaa kiinniotettujen turvallisuuden, Tanner sanoi päivityksessä.
Lue myös: Suomalaislääkäri suuntaa Gazaan: "En halua olla yksi heistä, jotka vain seisoivat sivussa"
Turkki syyttää Israelia terrorismista
Turkki on syyttänyt Israelia terrorismista Global Sumud Flotillan aluksien pysäyttämisen vuoksi.
Lausunnossaan Turkin ulkoministeriö sanoi, että aktivistit olivat olleet kuljettamassa humanitaarista apua Gazaan ja Israelin joukot pysäyttivät heidän aluksensa kansainvälisillä vesillä.
Ministeriön mukaan alusten pysäyttäminen on vakava kansainvälisen oikeuden vastainen rikkomus. Lisäksi Israel vaarantaa turkkilaisministeriön mukaan toimillaan syyttömien siviilien henkiä.
Gazalainen äärijärjestö Hamas kutsui Israelin toimia merirosvoudeksi sekä siviileihin kohdistuvaksi meriterrorismiksi.
Juttua ja otsikkoa päivitetty 2.10.2025 kello 5.48: Useita suomalaisia kerrotaan otetun kiinni aluksilta.