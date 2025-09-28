Laivueen järjestäjät arvioivat viikonloppuna, että matka Gazaan kestää vielä 4-7 päivää.
Gazaan matkaavaan avustuslaivueeseen on liittynyt kymmenen alusta Italiasta.
Alukset liittyivät laivueen matkaan lauantaina Sisiliasta.
Avustuslaivueen tavoitteena on murtaa Gazan saarto ja toimittaa apua alueen siviileille. Laivue kuljettaa mukanaan muun muassa lääkintätarvikkeita, kuivaruokaa sekä koulutarvikkeita. Laivueessa on mukana myös suomalaisia.
Global Sumud Flotilla -laivue kertoi lauantaina sosiaalisessa mediassa, että matkaa Gazaan on jäljellä reilut 460 merimailia eli noin 850 kilometriä. Järjestäjät arvioivat, että matka Gazaan kestää vielä 4–7 päivää. Viikonloppuna laivueen alukset olivat Kreikan aluevesillä.
Israel on sanonut, ettei se salli avustuslaivueen murtaa Gazan merisaartoa.
YK:n riippumaton tutkintakomissio julkaisi viime viikolla raportin, jossa Israelin todetaan syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.