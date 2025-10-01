Israel on kehottanut laivuetta vaihtamaan kurssia.
Gazaa kohti matkaava Global Sumud Flotilla -avustuslaivue kertoi keskiviikkoiltana Instagramissa, että sotilashenkilöstöä oli noussut laivueen aluksille. Israelin ulkoministeriö sanoi, että maan laivasto oli kehottanut laivuetta vaihtamaan kurssia.
Laivueen sosiaalisen median julkaisussa sanottiin, etteivät alusten kamerat toimi.
– Yritämme varmistaa kaikkien laivoilla olevien turvallisuuden ja tilanteen, julkaisussa sanotaan.
Avustuslaivue kertoi aiemmin illalla, että heidän tutkansa oli havainnut noin 20 tunnistamatonta alusta laivueen edessä.
Laivueen tavoitteena on murtaa Gazan saarto ja toimittaa apua alueen siviileille. Laivue kuljettaa mukanaan muun muassa lääkintätarvikkeita, kuivaruokaa sekä koulutarvikkeita. Laivueessa on mukana myös suomalaisia.
Israelin kerrotaan häirinneen laivuetta
Järjestäjät sanoivat aiemmin keskiviikkona, että Israelin laivasto häiriköi edellisen yön aikana laivueen kulkua kiertelemällä saattueeseen kuuluvia aluksia sekä kyberhyökkäyksellä, joka aiheutti vahinkoa aktivistien viestintälaitteisiin.
– Tästä huolimatta jatkamme matkaa, järjestäjät sanoivat.
Avustuslaivue kertoi keskiviikon vastaisena yönä Instagramissa, että aktivistien alukset olivat edenneet korkean riskin alueelle Egyptin rannikolla.
Päivityksessä kerrottiin, että droonitoiminta laivueen ympärillä oli lisääntynyt aiemmasta. Aiemmat Gazan saartoa murtamaan lähteneet alukset ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi tai tulleet pysäytetyiksi juuri tällä alueella.
– Useita laivueen aluksia lähestyi tunnistamattomia aluksia, joista osalla oli valot sammutettuina. Osallistujat sovelsivat turvaprotokollia valmistautuakseen pysäyttämiseen. Alukset ovat nyt poistuneet laivueen läheisyydestä, päivityksessä kerrottiin.
Avustuslaivue on merimatkansa aikana kertonut erinäisistä aluksiinsa kohdistuneista iskuista sekä muusta häirinnästä.
Aktivistit ovat pyrkineet murtamaan Israelin saartoa aiemminkin. Israel esti kesällä aktivistien alusten pääsyn Gazaan kahdesti.
Israel ei salli avustuslaivuetta
YK julisti elokuussa, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä. Israel on sanonut, ettei se salli avustuslaivueen murtaa Gazan merisaartoa.
YK:n riippumaton tutkintakomissio julkaisi syyskuun puolivälissä raportin, jossa Israelin todetaan syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.
Israel alkoi moukaroida Gazaa lähes kaksi vuotta sitten. Tuona aikana Israelin iskut ovat surmanneet Gazassa alueen terveysministeriön mukaan yli 66 000 ihmistä. YK pitää lukuja luotettavina.
Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muita palestiinalaisia äärijärjestöjä teki hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.