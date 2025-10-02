Israelilaisjoukot ovat pysäyttäneet Gazaa kohti suunnanneen Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen aluksia.

Yhden pysäytetyn aluksen kyydissä oli ranskalainen Euroopan parlamentin jäsen Rima Hassan. Videolle tallentui hetki, jolloin Hassan ja toinen miehistön jäsen heittivät puhelimensa mereen juuri ennen kuin Israelin merivoimat pysäyttivät aluksen.

Videolla näkyy myös, miten Hassan ja muut veneessä olleet nostavat kätensä ylös ja poistuvat veneen kabiinista ennen kuin Israelin joukot astuivat sisään.

Kyseisen tilanteen sekä sen, miten Israelin joukot nousevat osaan laivueen aluksista, voit katsoa jutun alussa olevalta videolta.

Kyydissä myös suomalaisia

Aktivistien avustuslaivueen tavoitteena on ollut murtaa Gazan saarto ja toimittaa muun muassa ruokaa ja lääkkeitä alueen siviileille.

Global Sumud Flotilla -laivueessa on yli 40 alusta ja päälle 500 ihmistä kymmenistä eri maista.

Aktivistiliike tiedotti varhain aamulla, että viisi Suomen kansalaista on pidätetty laivoilta.

Liikkeen Suomen jaosto kertoo, että suomalaisten kiinniotto on vahvistettu reaaliajassa striimattujen videoiden avulla.

Se on kehottanut Suomen hallitusta turvaamaan purjehtijoiden paluun Suomeen ja kertoi aikovansa järjestää tänään iltapäivällä mielenosoituksen Helsingin keskustassa.