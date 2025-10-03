Uutistoimiston julkaisemat videot näyttävät väitetysti Global Sumud Flotilla -liikkeen aktivisteja israelilaisessa pidätyskeskuksessa.

Ainakin joitain Gazaan matkalla olleita ja israelilaisten sotilaiden kiinniottamia aktivisteja pidetään israelilaisessa Ketziot-pidätyskeskuksessa, kyseisen vankilan tiedottaja väittää.

Väitteen tueksi tiedottaja on luovuttanut uutistoimisto Reutersille videoita vankilan sisältä ja porttien liepeiltä, joissa näkyy väitetysti aktivisteja, heidän käsittelyään ja siirtoja. Reuters ei ole pystynyt vahvistamaan videoiden kuvauspaikkaa tai -aikaa.

Suomen ulkoministeriön käsityksen mukaan ainakin osa Gazaan pyrkineistä suomalaisista on jo viety pidätyskeskukseen Etelä-Israeliin. Ketziot sijaitsee Etelä-Israelissa.

Israelin mukaan aktivistit aiotaan karkottaa Eurooppaan.

Global Movement to Gaza -aktivistiliikkeen Suomen jaosto tiedotti torstaiaamuna, että israelilaisjoukot olivat ottaneet kiinni viisi suomalaista.

Laivueeseen kuului 42 alusta, jotka kaikki pysäytettiin. Aluksissa oli yli 400 aktivistia.