SDP venytti järjestäytymiskokoustaan aivan viimeiseen hetkeen saakka.

Eduskunta palasi tänään istuntotauolta, ja SDP suoraan järjestäytymiskokoukseen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen ympärille liehuneen kohun jälkeen.

Kokouksen pääasiallisena aiheena oli eduskuntaryhmän puheenjohtajiston valinta. Pian kokouksen alkamisen jälkeen puolue lähetti tiedotteen, jossa kerrottiin, että Tuppurainen jatkaa tehtävässään eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

Sen sijaan Kim Berg sai väistyä ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalta. Hänen tilalleen valittiin Piritta Rantanen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Eskelinen.

SDP:n järjestäytymiskokouksella oli tiukka aikaraami, sillä kello 12 istuntosalissa oli aikataulun mukaisesti alkamassa eduskunnan puhemiehen valinta, ja siitä ei voi jättäytyä pois.

Kello 12 istunnon alkamista ilmoittava kuulutusmerkkiääni alkoi soida.

– Kello soi. Ja siellä demarit vain istuvat. Tämä on erikoista, totesi kokoushuoneen ulkopuolella vartioiva MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg.

Merkkiääni toistui toistamiseen, mutta ovi ei auennut.

Sitten Marko Asell poistui kameroiden ulottumattomissa yhdestä kokoushuoneen kolmesta ovesta. MTV Uutisten Berg ilmoitti suoraa lähetystä seuranneille, että puheenjohtajisto tulee ovesta, johon kamera oli suunnattu.

Kello 12.04 kokoushuoneen pääovi aukesi ja median eteen astelivat Tuppurainen, Rantanen, Eskelinen sekä puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman.

Puolue venytti kokoustaan siis aivan viimeisille minuuteille ja ylikin.

Tytti Tuppurainen, minkälaista keskustelua kävitte?

– Oli hyvä keskustelu. Rakentava. Avoin. On ollut selvästi tarvetta kohdata toverit silmästä silmään. Aivan varmasti tulemme jatkamaan tätä keskustelua. Häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen, ne ovat SDP:lle tärkeä teema. Ne ovat olleet sitä tätä ennenkin ja tulee olemaan jatkossakin.

"Luulen, että täytyy mennä"

Tuppuraisen mukaan puheenjohtajiston valinnat tehtiin yksimielisesti.

– Haluan kiittää Piritta Rantasta ja Seppo Eskelistä, että heillä oli rohkeutta laittaa itsensä likoon ja lähteä kantamaan vastuuta tästä ryhmästä. SDP:n eduskuntaryhmä ei ole helppo johdettava, mutta saimme yksimielisen tuen.

– Istunto on alkanut, luulen, että meidän täytyy mennä, Tuppurainen totesi nopeasti, kun media oli esittämässä jatkokysymyksiä.

Toimittaja Berg sai kuitenkin Tuppuraisen vielä pysähtymään, kun kysyi, että vetäytyikö Kim Berg itse vai pakotettiinko hänet.

– Ryhmässä oli paljon tukea Bergille ja paljon myötätuntoa hänelle. Hän on kokenut nämä viime viikkojen julkisuudessa olleet asiat hyvin raskaaksi, ja hän teki itse päätöksen vetäytyä, jotta voi antaa ryhmälle uuden alun. Se oli arvostettava päätös ja ryhmä osoitti siitä paljon kunnioitusta.

Tarkoituksellista taktikointia?

Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Iida Hallikainen sai vielä kysyttyä, onko SDP:n ryhmä nyt yhtenäinen.

– Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti. Ryhmä oli yhtenäinen.

Tämän jälleen puolueen johto poistui. Eskelinen totesi median ohi kävellessä, että "kaikki mennään yhteen suuntaan ja porukalla" ja Lindtman puolestaan, että "oli hyvä avoin keskustelu".

Berg tiivisti puolueen johdon antaman nopean tilannekatsauksen niin, että kokouksessa mahdollisesti taktikoitiin, ettei medialle tarvitsisi antaa pitkiä avautumisia.