Puoliltapäivin järjestetään ekumeeninen juhlajumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa.
Keskiviikkona vietetään valtiopäivien avajaisia. Puoliltapäivin Helsingin tuomiokirkossa järjestetään ekumeeninen juhlajumalanpalvelus, jossa saarnaa Tampereen piispa Matti Repo.
Samaan aikaan Eduskuntatalossa pidetään tunnustukseton avajaisjuhla.
Ennen kahta iltapäivällä alkavassa valtiopäivien avajaisistunnossa presidentti Alexander Stubb pitää eduskunnalle puheen ja julistaa valtiopäivät avatuiksi.
Eduskunnan puolesta presidentin puheeseen vastaa puhemies Jussi Halla-aho (ps.). Tämän jälkeen on vuorossa puhemiehen vastaanotto valtiosalissa.
Eduskunta palasi istuntotauoltaan tiistaina. Se valitsi ensimmäisessä istunnossaan aiemman puhemiehistön jatkamaan tehtävässään.
Ensimmäisenä varapuhemiehenä jatkaa Paula Risikko (kok.) ja toisena Tarja Filatov (sd.).