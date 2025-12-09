Tiistaiaamu on koittanut suuressa osassa maata sateisena. Ilmatieteen laitoksen mukaan aamulla vesisade on etenkin etelärannikolla melko runsasta.
Sääpalveluyritys Forecan mukaan sateita on odotettavissa kuluvalla viikolla päivittäin vetenä, räntänä ja lumena. Tiistaina matalapaineen vesisateineen ennustetaan liikkuvan maan eteläosan yli itään.
Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli muuttuu iltapäivän mittaan huonoksi Lapin pohjoisosissa lumisateen vuoksi. Varoitukset huonosta tai erittäin huonosta ajokelistä laajenevat keskiviikkona lähes koko maahan etelää lukuun ottamatta, kun luvassa on lumi- ja räntäsateita.
Pohjois-Pohjanmaalla keli vaikutti useisiin ojaanajoihin
Kelistä koitui ongelmia jo esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun poliisi kertoi selvitelleensä maanantaiaamun ja tiistaiaamun välisenä aikana lukuisia tieliikenneonnettomuuksia, joihin haastava ajokeli vaikutti.