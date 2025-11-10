Suomalaisupseerien tuki Ukrainalle on säilynyt vahvana, kerrottiin Huomenta Suomessa.
Upseeriliiton ja MTV Uutisten tuore kysely kertoo suomalaisupseerien olevan melko yksimielisesti sitä mieltä, että Ukrainan pitää saada käyttää länneltä saatuja pitkän kantaman aseita Venäjän puolella.
Upseeriliiton puheenjohtaja Ville Viita näkee kysymyksen sekä arvopohjaisena että strategisena.
– Voidaan vaikuttaa niihin kohteisiin, jotka ovat sodan kannalta merkityksellisiä, Viita perustelee asian kannatusta upseerien piirissä.
– Sodan kuva on muuttunut siihen suuntaan tässä viime vuosina Ukrainan oppienkin osalta, että merkitys kaukovaikuttamiselle on keskeinen. Sekä tasapuolisuusmielessä että taistelunkuvan ja syvyyden osalta, Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aaro Mäkelä lisää.
Suomi on tähän mennessä tukenut Ukrainaa sotilaallisesti noin 2,9 miljardilla eurolla, ja suomalaisen upseeriston tuki Ukrainalle on edelleen hyvin vahva.