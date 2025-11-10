– Jos kaksi kolmasosaa sanoo, että ollaan sopivalla tai riittävällä tasolla sotilaallisen tuen osalta ja yksi kolmasosa sanoo, että [tukea] voisi olla vielä vähän enemmän, niin kyllä se tietyllä lailla kuvaa sitä, että suomalaiset upseerit ja reserviupseerit ovat todella halukkaita sotilaallisen tuen tarjoamiseen [Ukrainalle] myös jatkossa, Mäkelä toteaa.