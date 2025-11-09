Upseerikysely: Drooneihin on reagoitava tehokkaasti – tällaisia kykyjä Puolustusvoimat kehittää juuri nyt
Julkaistu 23 minuuttia sitten
Joonas Turunen
Kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista upseereista katsoo, että Puolustusvoimat on ajan tasalla droonisotaan varautumisessa. Osa upseereista toivoo kuitenkin nopeampaa toimintaa droonien suhteen.
Droonit ovat uhka, johon on vastattava entistä päättäväisemmin. Tätä mieltä ovat suomalaiset upseerit Asia selviää Upseeriliiton ja MTV Uutisten tuoreessa kyselyssä.
Selvästi yli puolet vastaajista katsoo, että Puolustusvoimat on kokonaisuutena ottaen ajan tasalla droonien merkityksestä nykyajan taistelukentällä.
Jokseenkin tai täysin eri mieltä oli vajaa kolmannes. Vastaajien mukaan käytännön kokemusta tarvittaisiin lisää myös reserviläisille.
Ilmavoimien komentaja kommentoi asiaa viikonloppuna MTV Uutisille. Hänen mukaansa Suomella on useita eri keinoja torjua drooneja sekä maasta että ilmasta käsin.
Hävittäjät ovat yksi, mutta eivät suinkaan ainoa keino droonien torjumiseen.
– Kysymys on tietenkin aina siitä, kannattaako kallista ohjusta uhrata. On eri asia, torjutaanko suuria määriä poikkeusoloissa tai pieniä määriä drooneja. Rauhan aikana voidaan ihan hyvin käyttää hävittäjiä, Herranen sanoo.
Näitä kyvykkyyksiä Suomi kehittää parhaillaan
Ilmavoimien komentajan mukaan kaikista Suomen ilmatorjunnan kyvykkyyksistä ei voida kertoa. Kehitystyö on kuitenkin jatkuvaa.
– Meillä on ilmatorjuntaa ja omasuojajärjestelmiä, joita on tullut käyttöön. Meillä on myös käynnissä ja tulossa hankkeita, joissa hankitaan lisää materiaalia, Herranen sanoo.
Esimerkkinä hän kertoo, että loppuvuonna ollaan testaamassa torjuntadrooneja osana ilmasotaharjoitusta.
– Monenlaisia järjestelmiä, on ammusilmatorjuntaa, ohjuksia, ja drooneja. Näitä selvitetään ja katsotaan, Herranen sanoo.
Hänen mukaansa Puolustusvoimat seuraa kokemuksia Ukrainan ohella Israelin ja Iranin konfliktista, jossa edistyneillä asejärjetelmillä oli keskinen rooli ilmaherruuden saavuttamisessa.
Yhtenä keinoja Herranen mainitsee ohjusten torjunnan laserilla. Kyseessä on osittain tulevaisuuden ase, jossa hankintakustannukset ovat korkeita, mutta jossa aseen laukaiseminen on hyvin edullista.
Taistelukykyisiä joukkoja turvatakuita valvomaan?
Lähes puolet upseereista olisi valmiita lähettämään suomalaisia sotilaita valvomaan Ukrainan turvatakuita.
Kysymys kuitenkin jatkaa upseerikuntaa vahvasti. Osa näkee, että painopisteen pitäisi olla oman alueen puolustuksessa. Moni pitää myös tärkeänä, että Ukrainan alueen valvomistehtävä perustuisi vapaaehtoisuuteen.
MTV ja upseeriliitto selvittivät näkemyksiä viime vuosi sitten. Valtaenemmistö upseereista haluaa, että Suomi jatkaa Ukrainan sotilaallista tukemista. Myös pitkän matkan aseiden käyttö Venäjän puolella halutaan sallia.