Onko Suomen syytä varautua sotaan vuonna 2025? Soittokierros paljastaa yksimielisyyden Venäjän uhasta

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak totesi maanantaina Ylen aamussa, että Suomessakin olisi syytä varautua siihen, että Venäjän aloittama sota Ukrainassa loppuu nopeastikin tilanteessa, jossa Venäjän aseteollisuus on sotatilassa, toisin kuin Euroopan aseteollisuus, joka makaa vahvasti rauhan ajan laakereilla. Tässä tilanteessa sotaan varautumisen tason ero olisi valtava.

– Jokaisen reserviläisen Suomessa kannattaisi oikeasti miettiä ja itselleen luvata, että [vuoden] 2025 alussa he ovat elämänsä kunnossa fyysisesti ja henkisesti, Salonius-Pasternak sanoi Ylen haastattelussa.

Venäjän uhasta Natolle on puhuttu kansainvälisestikin pitkään, mutta Venäjän hyökkäyssodan myötä uhka on lähestynyt vuositasolla hurjaa vauhtia.

Kuten Salonius-Pasternak, myös Käihkö näkee, että pahimpaankin skenaarioon on varauduttava.

– Tietysti meidän täytyy miettiä, kuinka todennäköinen tämä skenaario on. Kuten Salonius-Pasternak sanoi, se [Venäjän hyökkäys Suomeen] ei ole todennäköisin vaihtoehto.

Millainen voisi olla Venäjän suhteellisen nopea voitto?

Charly Salonius-Pasternak totesi, että on varauduttava tilanteeseen, jossa Venäjä voittaisi suhteellisen nopeasti Ukrainassa. Mutta millainen tämä voitto olisi?

– Minkä takia sotaa ei tehtäisi uudestaan ja testattaisi, mikä lännen kestokyky on?

Kuinka kohtalokas on vuosi 2025?

Ukrainan vastarinnan kestävyys mitataan myös länsimaiden antamassa tuessa, joka on rakoillut viime aikoina niin Euroopassa kuin Ukrainaa isoimmin tukeneessa maassa, Yhdysvalloissa.

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että tilanne on surkea.

Jos länsimaiden tuki Ukrainalle tyrehtyy kokonaan, Venäjän voitto on taattu, sillä epätasapaino suuren diktatuurin Venäjän ja suurin piirtein maantieteellisesti Ranskan kokoisen Ukrainan välillä on suuri.

– Jos trendi on, että lännen tuki hiipuu, viimeistään vuonna 2025 ollaan siinä tilanteessa, että Ukraina on pakotettu neuvottelemaan rauhasta, Pekka Toveri arvioi.

Ukrainan tuki vähenee ja apupaketit ovat vastatuulessa EU:ssa ja Yhdysvalloissa – kuinka vaikea Ukrainan tilanne nyt on?

Yhdysvallat reagoi, Euroopan aseteollisuus ei

Ukrainan rahallista ja aseellista tukea ei myöskään helpota se, että länsi on jäänyt makaamaan laakereilleen oman ase- ja puolustusteollisuutensa kanssa – aivan kuten Salonius-Pasternak huomautti.

Kaikki MTV Uutisten tavoittamat asiantuntijat ovat samoilla linjoilla: Toisin kuin Yhdysvallat, Eurooppa on sotateollisuutensa kanssa auttamatta myöhässä, vaikka aikaa reagointiin ja raskaiden tuotantorattaiden käynnistämiseen on ollut keväästä 2022 alkaen.

– Jos puolustusteollisuuden ja Ukrainan tukeminen pysyvät näin heikolla tasolla lännessä, siinä on se vaara, että Venäjä on kevääseen mennessä vahvistunut, eikä se näytä hyvältä, Toveri painottaa.

Tässä on Ukrainan suurimmista tukijat – EU selkeästi merkittävin taloudellinen tukija

Suomi ei ole Naton heikoin lenkki

Jos Venäjä haluaisi uhitella Natoa, se kohdistaisi voimansa Toverin arvion mukaan mieluimmin Baltian maihin, joiden varautuminen kriisitilanteisiin on heikompaa ja maasto sodankäyntiin otollisempaa kuin Suomessa.

Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg sanoo, että Suomi on varautunut todella hyvin sotaan, jollaista Ukraina käy tällä hetkellä Venäjää vastaan.

– Meillä on suuri reservi ja kenttätykistö ja meillä on pitkän kantaman täsmäaseita, joita Ukraina on toistuvasti länneltä pyytänyt