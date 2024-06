Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja länsimaisten sotilaiden lähettämisestä Ukrainaan: "Se on kiinnostava ajatus"

– Pääsyynä on varmasti lähestyvä Washingtonin huippukokous. Hän haluaa käydä siihen liittyviä asioita läpi ulkopoliittisen johtomme kanssa, Kopra toteaa.

Harjoituksia lukuun ottamatta Nato-jäsenyys ei paljoa näy tavan kansalaiselle. Myös Suomen Nato-yhteensopivuutta ja puolustussuunnitelmia on Kopran mukaan hiottu pinnan alla.

"Lännen tulee organisoida apunsa Ukrainalle"

– Venäjä on kaikessa hiljaisuudessa pystynyt Kiinan tuella luomaan sotateollisen kompleksin, joka tuottaa tällä hetkellä enemmän ammuksia kuin he tarvitsevat Ukrainassa. Lännessä ollaan pahasti takamatkalla.

– Materiaalipuoli on se, jossa länsi voi auttaa. Miehistöpuoli Ukrainan pitää ratkaista itse, Kopra sanoo.

– Se on kiinnostava ajatus, ja sitä kannattaa tutkia, mutta en ole nähnyt vielä siinä ratkaisua.

Sopimus Yhdysvaltain kanssa on Suomelle tärkeä Nato-jäsenenäkin

Suomi tarvitsee Kopran mukaan Naton ohella myös muita yhteistyömalleja. Suomen ja Yhdysvaltain välinen DCA-sopimus on vielä eduskunnan hyväksyttävänä.

Koprasta kyseinen klausuuli on tyypillinen tämänkaltaisissa sopimuksissa, ja Yhdysvalloilla on vastaavia monen muun maan kanssa. Hänen mukaansa mahdollisissa rikostilanteissa meneteltäisiin Suomen lainsäädännön mukaan. Yhdysvallat on sitoutunut kunnioittamaan sitä.