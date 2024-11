Suomalaisupseereilta tuki Ukrainan aseavulle: "Hornetitkin voisi luovuttaa"

"Hornetitkin voisi luovuttaa"

– Ukrainassa puolustetaan Eurooppaa. Meillä on ainoana valtiona Euroopassa sotavarustetta massamaiseen sodankäyntiin. Mitä pidempään Ukrainassa sota kestää, sitä pidempään kestää Venäjän nousu. Tästä siis johtopäätöksenä se, että mahdollisimman paljon tukea Ukrainaan ja heti. Hornetitkin voisi luovuttaa, hän kommentoi.

– Suomen on tuettava Ukrainaa jatkossa yhä enemmän, koska Ukrainan menestys sodassa Venäjää vastaan on eksistentiaalinen kysymys Suomen turvallisuudelle. Ukrainan voitto on Suomen voitto, vastauksissa todetaan.